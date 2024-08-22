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影／2男4女登山挑戰極限 路不熟體力不支受困警急救援
2男4女昨天到台中市和平區攀登橫嶺山並挑戰笛吹山的極限路線時，因不熟悉地形且體力不支，陷入困境，和平警分局大棟派出所長謝濬紘與警員陳欽偉接獲報案後，立即聯繫消防隊展開搜救行動，順利引導6人脫困。
警方獲報後先從消防隊取得受困民眾的電話定位，確認位置在笛吹山處附近，昨天下午山區突降雷陣雨，原本陡峭的山路變得更加溼滑，救援過程極為艱難；救援人員昨天傍晚5點50分在沙蓮山附近成功找到受困的1男3女，並繼續前行，再救出另1男1女，所有受困者在所長提供的熱薑茶幫助下恢復體力，順利下山。
據了解，這群人年約60多歲，平時都有登山經驗，昨天從彰化區出發，早上抵達登山口開始登山，雖曾聽聞橫嶺山有一條極限挑戰的稜線路徑，但對該路線不熟悉，再加上山區起霧，最後迷路受困。
和平警分局長劉明興呼籲，登山旅遊受歡迎，但高山路徑險峻，且天氣變化多端，易發生迷途或受傷事件，登山者應充分準備，並攜帶適當裝備結伴同行，若屬高山路段，建議聘請嚮導，切勿單獨前往，並在天候不佳時避免勉強入山，以確保自身安全。
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