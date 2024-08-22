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高雄早餐店闆娘砸45萬投資 最後一刻收手與警計逮車手

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

在高雄經營早餐店的謝姓女子日前加入投資群組，對方以話術遊說致富手法，謝心動下，欲將辛苦攢來的45萬元砸入投資，後察覺有異，深怕落入假投資陷阱，在最後一刻到派出所報案，警方前晚在謝女計誘對方出面取款時，逮獲車手張姓男子。

警方指出，在鳳山區經營早餐店的謝姓女子（36歲）前天下午4時前往鳳山警分局鳳崗派出所報案；謝稱今年初在臉書瀏覽到股票投資廣告，心動萬分的她點擊連結，對後方不斷以話術誘導她要投入資金。

謝女向警方表示，原本欲將經營早餐店賺的45萬元全都砸入投資，後自己上網查看新聞發現類似投資詐騙案，感覺有異，深怕錢砸下後，一去不回，加上懷疑對方是詐騙集團，和對方相約當晚7點面交後，向警方報案。

警方和謝女聯手，先在明華街附近埋伏，見車手張姓男子（45歲）到場取款時，當場將張依現行犯逮捕，並起出偽造證件及收據，張聲稱，平常當粗工，因缺錢才當車手，面交一次贓款分得3000元。

警詢後，張被依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢方命其以3萬元交保候傳。

在高雄經營早餐店的謝姓女子砸45萬投資股票，後上網查看新聞發現是詐騙集團設下的陷阱，最後一刻收手與警方合作，計逮謝姓車手，起出假證件。記者石秀華／翻攝
在高雄經營早餐店的謝姓女子砸45萬投資股票，後上網查看新聞發現是詐騙集團設下的陷阱，最後一刻收手與警方合作，計逮謝姓車手，起出假證件。記者石秀華／翻攝
在高雄經營早餐店的謝姓女子砸45萬投資股票，後上網查看新聞發現是詐騙集團設下的陷阱，最後一刻收手與警方合作，計逮謝姓車手。記者石秀華／翻攝
在高雄經營早餐店的謝姓女子砸45萬投資股票，後上網查看新聞發現是詐騙集團設下的陷阱，最後一刻收手與警方合作，計逮謝姓車手。記者石秀華／翻攝
在高雄經營早餐店的謝姓女子砸45萬投資股票，後上網查看新聞發現是詐騙集團設下的陷阱，最後一刻收手與警方合作，計逮謝姓車手，起出假證件。記者石秀華／翻攝
在高雄經營早餐店的謝姓女子砸45萬投資股票，後上網查看新聞發現是詐騙集團設下的陷阱，最後一刻收手與警方合作，計逮謝姓車手，起出假證件。記者石秀華／翻攝

詐騙集團 車手

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