新銳鋼琴家死前提及遭「換角」 衛武營發聲明說明原委

楊姓新銳鋼琴家昨在網路留言直播後發生墜樓憾事，留言內容抒發個人坎坷身世與近日遭遇的諸多磨難，也提及高雄衛武營邀約排練杜蘭朵，最後卻換人情節。衛武營國家藝術文化中心昨天深夜發聲明表達遺憾，並說明當年因疫情影響，「杜蘭朵」演出是以 2019 年 4 月首演的原班底進行排練工作。

楊姓鋼琴師控訴說，「高雄衛武營簡文彬總監要我來排練杜蘭朵。結果最後練了半年，他找了別人」、還說「目前不缺了」。

衛武營發聲明指出，關於網傳衛武營曾邀約楊姓鋼琴家擔任歌劇「杜蘭朵」鋼琴伴奏一事，經查簡文彬總監曾於 2020 年 1 月聆聽兩位聲樂家試唱，楊姓鋼琴家受其中一位聲樂家之邀請擔任伴奏，期間楊姓鋼琴家向簡文彬總監請益合適精進技巧的練習曲目，簡文彬總監建議對方可從「杜蘭朵」練習，屬一般交流性質；後因新冠疫情爆發，因應防疫相關措施，同年 8 月底的歌劇「杜蘭朵」演出僅以 2019 年 4 月首演之原班底進行排練工作。

聲明中強調，對楊姓鋼琴家不幸離世消息，衛武營國家藝術文化中心與簡文彬總監深表遺憾，願逝者安息、親屬保重。

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