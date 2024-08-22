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桃園蘆竹暑假機車族死亡增167% 5路段警加強違規大執法

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市蘆竹區今年暑假交通事故24小時內死亡案件較去年同期增加5件5人，增幅達167%。蘆竹警方預計即日起在轄內中正路、南青路、大興路、南崁路及大新路等易肇事路段，加強取締超速、闖紅燈等5大違規行為。

蘆竹警方統計今年截至8月中旬止，蘆竹區發生交通事故受傷案件，雖較去年同期減少342件（下降14.5%）、450人（下降14.8%），不過近期7至8月交通事故24小時內死亡案件卻較去年同期增加5件5人，增幅達167%。經分析肇事車種多為機車、肇事因素多與車速過快、未保持行車安全距離間隔及左右轉彎未依規定等。

為有效防制交通事故，並響應交通部每年9月份推動「交通安全月」活動，蘆竹警分局預計即日起在轄內中正路、南青路、大興路、南崁路、大新路等易肇事路段，加強取締超速、闖紅燈、違規左右轉彎、迴轉及並排停車等，除強力執法外，蘆警也深入轄內關懷據點、區分所等針對高齡者實施宣導，藉由事故影片的播放搭配有獎徵答，加深民眾交通安全觀念，期望透過多項執法及宣導策略併用下有效防制交通事故發生。

蘆竹分局分局長林鼎泰提醒民眾交通安全不分你我，行車經過易肇事路段請遵守慢行和停讓，尤其要提醒機車族群，十次車禍九次快，機車的保護性遠不如汽車，一但車速過快，就容易發生死亡車禍。勿貪圖一時之快任意違規，害人又害己，也希望藉由執法及宣導等作為降低交通事故發生，減少家庭的破碎。

蘆警深入轄內關懷據點、區分所等針對高齡者實施宣導，藉由事故影片的播放搭配有獎徵答。記者周嘉茹／翻攝
蘆警深入轄內關懷據點、區分所等針對高齡者實施宣導，藉由事故影片的播放搭配有獎徵答。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區今年暑假交通事故24小時內死亡案件較去年同期增加5件5人，增幅達167%。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區今年暑假交通事故24小時內死亡案件較去年同期增加5件5人，增幅達167%。記者周嘉茹／翻攝

交通事故 桃園 機車族 車禍

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