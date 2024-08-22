自以為不嚴重逕行離去 台南警鷹眼揪40件肇事逃逸

印尼籍男移工18日騎機車在台南中西區西門路與民族路口與羅姓男子騎乘機車擦撞，致羅與後座友人擦挫傷及車損，但移工未留在現場處理，逕自離去，警方前日循線通知他到案說明，他辯稱不懂台灣法規也不知事故後需留在現場而被送辦。據統計，中西區今年迄今已發生肇逃案40件。

警方據報後，經員警抽絲剝繭，循線調閱監視器，比對出肇事逃逸車輛及駕駛人，20日通知他到案說明。他在翻譯陪同至所調查，他供稱，不清楚台灣交通號誌、標線及交通法規，不知道發生事故後需留在現場處置，他以為相撞不嚴重後就自行離去。警方依涉肇事逃逸及過失傷害案送辦。

據調查，台南中西區今年迄今已發生肇事逃逸40件，警方均循線找到肇事駕駛人，並予以製單舉發或依刑法第185-4條駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者送辦。

警二分局指出，民眾在車庫倒車、路邊停車時，有可能擦撞到停在路旁的汽、機車或慢車、腳踏車，不可以認為只是輕微的碰撞，未標繪位置及拍照錄影，且未留下任何的聯絡訊息便離開，事後經報警方處理後，即違規或甚至違法，可能面臨吊扣駕照或移送法辦。