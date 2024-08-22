影／糗！台中「大學長」酒駕撞限高鐵架 砸2車公共危險罪送辦

台中市黃姓司機在近日聯結車行經西屯區時酒駕，誤估限高高度，撞上限高鐵架，將鐵架撞掉後，鐵架波及兩輛路邊停放的車輛，警方獲報到場，發現黃有酒精濃度，依法吊銷駕照1年、吊扣車牌2年，依公共危險罪送辦。

經查，黃姓男子（41歲）在12日駕駛聯結車行經西屯工業區時，因不慎錯估車身高度，導致車輛撞斷道路限高架，波及兩輛停放在路邊的轎車，警方到場對其實施酒測，發現黃酒精濃度達每公升0.18毫克。

據查，黃男前晚有在家飲酒，隔日早上雖感宿醉但仍堅持出門上班，結果在送貨途中，行經工業區一處標有限高3.6公尺的路段，忽略車上所附載的貨櫃高度，才會撞上限高架，全案警詢後依公共危險罪移送法辦。

第六分局提醒，酒後駕車不僅危害自身安全，市民飲酒過量，應充分休息，避免宿醉後酒駕，可能對他人造成嚴重危害，呼籲民眾切勿酒後駕車，確保道路交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康