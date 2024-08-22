台中警抓車手12％未成年…查獲數六都第二、警加強宣導

台中市警局在今年迄今查獲超過千名車手，其中有12％車手未成年，台中市少年隊與少輔會擔心少年易成歹徒吸收或覬覦目標，前天在連鎖五金百貨辦理宣導活動，找來20多名年輕學子參與，辦理有獎徵答活動，希望提醒學子在暑假期間的識詐知識，以免受騙。

根據台中市警局統計，今年1月至7月共查獲詐欺車手1369人，其中未成年占167人，占12.20%。詐團最常透過網路訊息引誘少年成為詐欺車手占65%，其次為透過同學、朋友介紹占35%。此外，少年隊在今年1月至7月間共查獲涉詐少年198人，僅次台北市，為6都第二多。

台中市少年隊長高嘉陽提醒，詐騙團體常以短時間高獲利、代收包裹、短期打工、商借帳戶及擔任接線生等手法招攬，提醒少年打工時要特別留意，切勿聽信話術，曾有案例是未成年少年車手僅分得1萬元，卻遭法院判父母須連帶賠償被害人230萬元，不要掉以輕心。

此次活動在連鎖五金百貨西屯店手創空間舉辦，以「創意手做」為主軸，鼓勵青少年走出教室，探索不同領域，發掘正當興趣，認識更多的可能性。