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影／陸軍43砲指部軍車又車禍 撞到直行機車82歲老翁
陸軍43砲指部中型戰術輪車本月20日上午在枋山台26線3.3公里南下車道自撞路樹車禍，未料相隔1天，21日晚間6點29分，同樣台下車道台26線6.1公里發生車禍，台26線右轉撞到直行機車82歲李姓老翁，老翁送醫後轉台南成大醫院。雙方酒測值均為零。軍方表示，將加強行車安全教育。
屏東縣枋寮警分局指出，21日晚間6點29分，在枋山鄉台26線6.1公里南下車道發生車禍，33歲林姓上兵駕駛軍用大貨車，車上共15人，由重砲射擊陣地行駛至台26線右轉往南續行，與騎機車往南直行的82歲李姓老翁發生碰撞。
軍車駕駛與乘客均無人受傷，林姓上兵、李姓老翁酒測值均為零，老翁受傷意識清楚，救護車送往恆春南門醫院，今天轉院到台南成大醫院。
本月20日上午43砲指部才在該路段相距約3公里，台26線3.3公里，發生士兵駕駛中型戰術輪車，疑因當時在車上拿多次拿取物品視線未注意前方，自撞路樹。相隔不到一天又在同個路段發生車禍。陸軍八軍團表示，會再強化內部行車安全教育。
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