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汐止資收場凌晨惡火釀悲劇 行動不便母重傷、女看護喪命

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

消防人員在火場內持續進行殘火處理。記者黃子騰／翻攝
消防人員在火場內持續進行殘火處理。記者黃子騰／翻攝

新北市汐止區汐萬路二段1間資源回收場，今天凌晨2時許突然發生火警，回收場負責人發現立即報警。消防人員獲報趕抵展開灌救，將受困在場區鐵皮屋1樓的86歲郭姓老婦及41歲印尼籍女看護救出。郭婦昏迷仍有呼吸，但印尼籍女看護已無生命跡象，經送醫後仍宣告不治。火勢於4時許撲滅，起火原因仍待調查。

據了解，新北市消防局今天凌晨2時30分接獲報案，在汐止區汐萬路二段1間資源回收場發生火警。因現場堆放許多資收物及助燃物，火勢迅速延燒，還傳出有人受困。新北市消防局立即派遣12分隊1中隊1大隊，82名消防人員前往灌救。

消防人員到場時發現火舌及濃煙不斷竄出，立即佈設水線展開灌救，將受困在場區鐵皮屋1樓的86歲郭姓老婦及41歲印尼籍女看護救出。但2人疑因吸入過多濃煙，郭姓老婦雖仍有呼吸但已陷入昏迷，而印尼籍女看護卻已無呼吸心跳。救護人員立即將2人分別送往汐止國泰及內湖三總急救，但印尼籍女看護急救至凌晨5時許仍宣告不治，而郭姓老婦目前還在加護病房觀察。

據了解，回收場負責人向警方表示，因母親郭女年邁行動不方便，所以才讓她跟看護2人單獨住在場區1樓，沒想到竟會發生火警。目前消防局火調人員已到場調查，以釐清火警發生原因。

回收場內堆放許多易燃物，導致消防人員搶救困難。記者黃子騰／翻攝
回收場內堆放許多易燃物，導致消防人員搶救困難。記者黃子騰／翻攝

汐止 火災 看護

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