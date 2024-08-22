影／應徵知名夾娃娃機店收幣員卻成「收鈔員」 車手狼狽落網

42歲王姓男子上網找工作，要應徵知名夾娃娃機「收幣員」，卻變詐騙集團「收鈔員」，他和被害人相約面交取款時，被埋伏的台中市大甲警方逮捕，依詐欺罪嫌移送法辦。

本月19日，台中市警局大甲分局大甲派出所接獲廖姓男子報案稱，他在社群網站看到ETF股票投資並標榜「保證獲利」的誘人廣告，廖男不疑加入會員，7月起陸續依指示匯款250萬元至指定帳戶，直到8月中旬廖男眼看「帳面」賺了不少錢想要獲利了結，冒充業務員的詐騙集團卻告知廖男，必須再繳一筆保證金才能出金，廖男才驚覺自己可能是遇到詐騙集團，向警方報案求助。

大甲派出所員警受理報案，廖男不甘損失，向警方表示願意配合警方，將歹徒約出面交150萬元保證金，詐騙集團和被害人相約大甲區收款。大甲所所長顏宥騏獲知後，召集所內辦案高手組成專案小組，立即到取款地點蒐證、埋伏。

員警看到車手駕駛的轎車抵達現場，廖男將裝有現金的袋子交給車手後，員警一擁而上，擔任詐騙集團車手的42歲王姓男子男子當場被警方人贓俱獲，現場另查扣工作手機、偽造識別證及投資收據各3張等犯罪證據，經調查後，依詐欺罪嫌將王嫌移送台中地檢署偵辦。

王嫌表示，他因為缺錢在社群網站找尋工作機會，看到一則知名娃娃機連鎖店「夾子園」應徵收幣員的廣告，傳訊應徵並獲得錄取，但他的實際工作卻是聽命公司指示到指定地點向遭詐騙的被害人取款，應徵「收幣員」實際卻變成「收鈔員」。