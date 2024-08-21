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騎士檢舉汽車違停路中央失敗 警方：無法認定臨停

中央社／ 台北21日電

機車騎士發現1輛汽車違停馬路中央，向警方檢舉失敗，騎士稱交通已死。台北市警方今天表示，檢視檢舉相片影片，無法認定此車是臨時停車，基於法治及公平原則，不舉發。

台北市警察局文山第二分局發布資料指出，此案是發生在11日下午2時許在羅斯福路5段附近巷弄內的檢舉案，民眾至台北市交通違規檢舉專區，檢舉某輛小客車在車道驟然減速或暫停，並提供3張相隔3秒相片及14秒停車影像檔。

警方表示，民眾檢舉此車在車道有驟然減速或暫停導致交通違規，但經檢視影像檔，無法明確顯示此車是否在高速行駛後，驟然煞車減速，導致發生行車危險，所以難認定此車有危險駕駛及違規。

警方指出，因應交通新制，臨時停車僅在人行道、行人穿越道、不依順行方向，才能檢舉；紅黃線臨停及併排臨停，皆非屬道路交通管理處罰條例規定民眾可檢舉項目。

警方表示，此案經檢視檢舉民眾提供相片及影片，無法認定此車是屬臨時停車，基於法治及公平原則，不舉發。

警方指出，從7月至今，在此路段及周邊道路共告發違規26件，將持續加強此路段巡邏及稽查違規勤務，減少發生駕駛違規行為。

此外，交通違規多為立即性案件，民眾發現違規，可撥110報案，警方將立即派員前往查處取締，維護交通順暢。

有網友昨天網路論壇PTT（批踢踢實業坊）發文並附照片，稱目睹駕駛下車到對面藥局買藥，不理會後方車輛按喇叭，更不介意造成車流堵塞，騎士檢舉後又被警方認定不宜舉發，認為台灣交通已死。

示意圖。圖／聯合報系資料照片
示意圖。圖／聯合報系資料照片

交通違規 人行道 北市 機車騎士 相片 網路 違停

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