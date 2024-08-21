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苗栗人妻賭債糾紛遭擄 苗警再逮1共犯

中央社／ 苗栗縣21日電

苗栗縣28歲林姓女子因網路簽賭債務糾紛，18日遭黑衣人押上車擄走後獲釋，警方繼19日逮捕涉案4名犯嫌，今天再拘提1名林姓同夥到案，持續溯源偵辦。

林姓女子18日下午2時許，在苗栗市新東街遭2名黑衣男子強押進白色轎車擄走失聯，警方19日上午接獲林女丈夫報案後，由縣警局苗栗分局與刑警大隊成立專案小組，報請苗栗地檢署檢察官張文傑指揮偵辦。

警方根據當天押走林女的白色車輛，鎖定35歲劉姓車主及李姓、楊姓及高姓男子涉嫌重大。

警方調查，林女疑因網路簽賭，積欠新台幣30萬元債務，遭擄後被載往嘉義1處工寮拘禁，19日晚間李男得知事跡敗露，將她丟包在嘉義縣中埔1家汽車旅館附近，林女才由旅館協助叫計程車北返苗栗。

警方19日晚間陸續將4名男子拘捕到案，依妨害自由、傷害及竊盜等罪嫌移送苗栗地檢署，其中，劉男聲稱僅單純出借車輛；檢察官複訊後，向法院聲請羈押下車押人的李男、高男及在車上看管林女的楊男，法院今天裁定收押。

警方全力追緝下，當天負責開車的林姓男子自知法網難逃，今天11時許欲前往警局投案途中，由早一步掌握其行蹤員警拘提到案，他與先前落網的李男等人皆稱幕後主謀為綽號「阿漢」的男子。

警方表示，是否真有「阿漢」，或是嫌犯故布疑陣，仍須進一步釐清，將持續積極溯源偵辦。

示意圖。圖／Ingimage
示意圖。圖／Ingimage

債務 嘉義 汽車旅館 竊盜 簽賭 網路

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