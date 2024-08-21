奏完最後一曲鋼琴師墜樓亡 胞姊悲赴往生室見最後一面

去年榮獲GASCA國際鋼琴大賽銀賞的新秀鋼琴師楊堤安，今天上午在臉書以「最後一次直播」為題彈奏鋼琴，直播結束後竟從住處墜樓送醫不治。土城警方到場採證初步排除外力介入，隨即通知楊男家屬到亞東醫院配合檢警相驗。楊男姊姊下午赴亞東醫院往生室見弟弟最後一面，楊男墜樓原因仍待警方調查釐清。

據了解，楊男上午在臉書社團爆料公社二社，以「最後一次直播」為題彈奏「李斯特愛之夢降A大調第3號」。網友發現狀況不對，趕緊在直播下方留言勸說，還到楊堤安個人臉書留言，不料楊堤安彈奏完畢剛關掉直播，隨即從住處墜樓。救護人員接獲報案趕抵，發現楊男已無生命跡象，緊急將他送往板橋亞東醫院，但經急救後仍因傷重宣告不治。

轄區土城警方到場進行採證，據了解楊男一個人獨居在土城這處社區大樓，經通知家屬到場開門入內調查，初步排除外力介入。新北地檢署檢察官今天下午至亞東醫院對楊男遺體進行相驗，楊男姊姊也現身亞東醫院往生室配合檢警相驗，面對媒體詢問一語不發快速進入等待相驗。

據了解，楊男很少與家人聯繫，家人並不清楚楊男近況及墜樓原因，楊男確切墜樓原因仍待警方進一步釐清。