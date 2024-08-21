嘉義縣中埔鄉沄水溪午後暴漲 男釣客受困沙洲無助求援

嘉義縣中埔鄉沄水溪今天午後降雨，溪水暴漲，50多歲男性釣客受困沙洲，眼看著水位愈來愈高，無法自己安全上岸，連忙打119求救，消防人員架設繩索、穿越湍流溪水，協助釣客穿上救生裝備並救出，結束有驚無險鬧劇。

該名釣客表示，他今天獨自到沄水溪行旭橋下釣魚，誰知道釣到一半溪水突然暴漲，等他收好東西已來不及走，無助受困沙洲，只能打電話請求消防人員協助，感謝消防人員第一時間趕到現場救援，因並未受傷所以婉拒送醫。

嘉義縣消防局表示，今天下午3點多獲報，中埔鄉沄水溪行旭橋附近有人受困沙洲，立即派遣3個分隊，共12名消防人員出動救援，抵達後立即架設繩索，溯溪接近受困男子，給予穿戴救生裝備，順利將受困男子救出。