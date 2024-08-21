貼文爆料警方破門搞烏龍 北市刑大：過程合法

台北市刑大偵七隊偵辦一起詐欺案，南下高雄要查緝一名涉嫌收簿的55歲陳姓女子，但陳女指出搜索票受執行人名字誤植錯字，認為對方是詐騙集團，拒絕搜索，但陳女的身分證字號、住址都相符，刑大找來當地高雄警方協助，但陳女仍拒絕配合，警方最後破門完成搜索。

陳女的家人不滿家中被搜後，警方沒有找到任何證據，因此貼文爆料公社，指責警方搞烏龍，沒有警方到場；台北市刑大今天澄清，搜索過程全部錄影錄音可供檢視，完全合法。

刑大指出，昨日偵七隊幹員持搜索票至高雄市左營區辦案，儘管已經出示相關文書、證件，但當事人陳女拒絕配合搜索、頻頻干擾，當地員警獲報趕抵，協助釐清狀況，確認一切依法執法，無奈陳女以及她家人仍拒絕開門，遂破門搜索。

據了解，陳女是因為刑警身穿便服，又搜索票上的執行人名字，原本應是「玉」字邊，但被誤植成「人」字邊，懷疑對方是「詐騙集團」才強力反抗；不過身分證字號、居住地址等資料均正確，因此警方仍依法執行。