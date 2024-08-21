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影／天降巨石！台8線20.5K暴雨後落石砸中車輛 2人負傷送醫

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

今天下午約4點，中橫公路台8線21公里西向20.5K白鹿公園路段，因暴雨落石，砸中自小客車，車頭嚴重損毀，車內4人有2人輕傷送醫。谷關工務段人員到場，5點10分排除狀況，網友說「真的會嚇到掉眼淚！」

台8線20.5K白冷路段今天下午下起暴雨，時雨量達30.5MM，導致邊坡無預警落石，擊中車輛，車內4人有2人擦傷已送醫治療，谷關段派員前往配合警方處理路況，維持單線雙向通行，車輛移除即恢復道路通行。

谷關工務段指出，近日山區多為午後陣雨，突來大雨導致邊坡無預警發生落石，工務段將在天候允許下，空拍確認邊坡狀況並規劃後續防護作為。

公路單位特別呼籲用路人，降雨不斷山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，避免進入山區道路。

台八線20.5K，白鹿公園附近因暴雨落石，砸中小客車，兩人輕傷。圖／谷關工務段提供
台八線20.5K，白鹿公園附近因暴雨落石，砸中小客車，兩人輕傷。圖／谷關工務段提供

中橫公路 暴雨 落石 谷關

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