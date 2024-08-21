影／天降巨石！台8線20.5K暴雨後落石砸中車輛 2人負傷送醫
今天下午約4點，中橫公路台8線21公里西向20.5K白鹿公園路段，因暴雨落石，砸中自小客車，車頭嚴重損毀，車內4人有2人輕傷送醫。谷關工務段人員到場，5點10分排除狀況，網友說「真的會嚇到掉眼淚！」
台8線20.5K白冷路段今天下午下起暴雨，時雨量達30.5MM，導致邊坡無預警落石，擊中車輛，車內4人有2人擦傷已送醫治療，谷關段派員前往配合警方處理路況，維持單線雙向通行，車輛移除即恢復道路通行。
谷關工務段指出，近日山區多為午後陣雨，突來大雨導致邊坡無預警發生落石，工務段將在天候允許下，空拍確認邊坡狀況並規劃後續防護作為。
公路單位特別呼籲用路人，降雨不斷山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，避免進入山區道路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言