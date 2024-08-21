影／天降巨石！台8線20.5K暴雨後落石砸中車輛 2人負傷送醫

今天下午約4點，中橫公路台8線21公里西向20.5K白鹿公園路段，因暴雨落石，砸中自小客車，車頭嚴重損毀，車內4人有2人輕傷送醫。谷關工務段人員到場，5點10分排除狀況，網友說「真的會嚇到掉眼淚！」

台8線20.5K白冷路段今天下午下起暴雨，時雨量達30.5MM，導致邊坡無預警落石，擊中車輛，車內4人有2人擦傷已送醫治療，谷關段派員前往配合警方處理路況，維持單線雙向通行，車輛移除即恢復道路通行。

谷關工務段指出，近日山區多為午後陣雨，突來大雨導致邊坡無預警發生落石，工務段將在天候允許下，空拍確認邊坡狀況並規劃後續防護作為。