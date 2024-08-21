自稱天界領袖加持保健食品 學會理事長遭控害學員延誤就醫送命

高雄中華全球原位捷徑發展學會理事長黃森錠，遭學員指控開道場自稱「大日如來」、「黃醫師」，宣稱跟著他修行、吃他加持過的保健食品或食品，就能治百病、人生難題都能迎刃而解，學員控訴大把掏錢買產品，最慘是罹患癌症學員誤信療效，延誤就醫而不幸喪命。

消息曝光後，黃森錠人不知去向，不過他宣稱保健食品具有療效，已屬違法，遭踢爆後，高市衛生局今天派員前往黃森錠高雄住所，早已拉下鐵門。

記者根據台灣公司網登記資料發現，原位捷徑學會在高雄三民區開了一間合作社，資本額登記僅3000元，合作社外觀是一棟雙拼4層樓的透天厝，記者按電鈴也無人回應。

鄰居說，合作社也是黃森錠住家，但黃已神隱多日，前陣子還看到來了10多名學員在騎樓辦法會，案桌上放滿保健食品、供品等，還說有名女子與黃同住，但不清楚兩人是什麼關係。

據了解，黃森錠今年69歲，10多年前在高雄創了中華全球原位捷徑發展學會擔任理事長，自稱懂天語，且是天界領袖能召喚眾神，向學員宣稱只要跟著他修行，人生一帆風順，但這套說詞目的是為了推銷保健食品，被學員踢爆根本神棍斂財、裝神弄鬼招搖撞騙。

針對黃森錠自稱醫師又賣保健食品宣稱療效，衛生局表示，會持續追蹤尋人，請業者盡速出面說明，若有違法情形，將依法處辦。

衛生局指出，按食安法第28條規定食品標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情形，違反者可處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰；如食品涉及醫療效能之標示、宣傳或廣告，可處新臺幣60萬元以上500萬元以下罰鍰；如販售食品標示不符規定，依違反食安法第22條規定，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。