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自稱天界領袖加持保健食品 學會理事長遭控害學員延誤就醫送命

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄中華全球原位捷徑發展學會理事長黃森錠，遭學員指控開道場自稱「大日如來」、「黃醫師」，宣稱跟著他修行、吃他加持過的保健食品或食品，就能治百病、人生難題都能迎刃而解，學員控訴大把掏錢買產品，最慘是罹患癌症學員誤信療效，延誤就醫而不幸喪命。

消息曝光後，黃森錠人不知去向，不過他宣稱保健食品具有療效，已屬違法，遭踢爆後，高市衛生局今天派員前往黃森錠高雄住所，早已拉下鐵門。

記者根據台灣公司網登記資料發現，原位捷徑學會在高雄三民區開了一間合作社，資本額登記僅3000元，合作社外觀是一棟雙拼4層樓的透天厝，記者按電鈴也無人回應。

鄰居說，合作社也是黃森錠住家，但黃已神隱多日，前陣子還看到來了10多名學員在騎樓辦法會，案桌上放滿保健食品、供品等，還說有名女子與黃同住，但不清楚兩人是什麼關係。

據了解，黃森錠今年69歲，10多年前在高雄創了中華全球原位捷徑發展學會擔任理事長，自稱懂天語，且是天界領袖能召喚眾神，向學員宣稱只要跟著他修行，人生一帆風順，但這套說詞目的是為了推銷保健食品，被學員踢爆根本神棍斂財、裝神弄鬼招搖撞騙。

針對黃森錠自稱醫師又賣保健食品宣稱療效，衛生局表示，會持續追蹤尋人，請業者盡速出面說明，若有違法情形，將依法處辦。

衛生局指出，按食安法第28條規定食品標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情形，違反者可處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰；如食品涉及醫療效能之標示、宣傳或廣告，可處新臺幣60萬元以上500萬元以下罰鍰；如販售食品標示不符規定，依違反食安法第22條規定，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局提醒，保健食品不是藥品，並不具備增強抵抗力、亦無治療疾病效果，如有身體不適，請依循正規醫療管道醫治，配合醫囑治療，勿信不實廣告而延誤就醫時機。

中華全球原位捷徑發展學會理事長黃森錠在高雄住家開附設合作社賣保健食品。記者郭韋綺／攝影
中華全球原位捷徑發展學會理事長黃森錠在高雄住家開附設合作社賣保健食品。記者郭韋綺／攝影
中華全球原位捷徑發展學會理事長黃森錠在高雄住家大門深鎖，人不知去向。記者郭韋綺／攝影
中華全球原位捷徑發展學會理事長黃森錠在高雄住家大門深鎖，人不知去向。記者郭韋綺／攝影

保健食品 廣告 衛生局 醫師 食安

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