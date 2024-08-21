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影／國1汐五高架4車追撞 人獲救、車上狗狗跑了

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號汐五高架北向環河北路出口前，下午發生4輛車追撞事故，林姓司機受困小貨車內獲救送醫，他帶在車上的小狗跳出車外在路肩行走，工務段人員嘗試將牠帶到安全處，小狗卻拔腿狂奔逃跑，疑似下交流道消失無蹤。

據了解，這起車禍發生在下午2時47分左右，22歲林姓司機駕駛小貨車，未注意車前動態，追撞前方43歲徐姓司機駕駛的小貨車，再向前推撞50歲吳姓男子駕駛的轎車。過沒多久，後方又有1輛59歲夏姓司機駕駛的計程車閃避不及，撞上林姓司機的貨車，釀成4輛車事故。

林姓司機的貨車車頭嚴重變形，雙腳被夾困無法脫身，新北市消防局出動7車、15人趕抵，利用救助器材協助脫困救出，他身上多處撕裂傷及肢體疼痛，意識清醒由救護車送北市新光醫院急診。

林男車內原本帶著1隻狗，救援過程中跳出車外，在路肩逗留徘徊，工務段人員擔心牠在高速公路上危險，嘗試要帶牠到安全處所，但小狗可能怕陌生人，不聽使喚，突然朝交流道方向狂奔後不見蹤影，疑似已經跑下交流道離去。

警方指出，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除將處罰3千至6千元罰鍰，因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。呼籲用路人遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，以維行車安全。

國道1號汐五高架北向環河北路出口前，下午發生4輛車追撞事故，林姓司機受困小貨車內獲救送醫，他帶在車上的小狗跳出車外在路肩行走，工務段人員嘗試將牠帶到安全處，小狗卻拔腿狂奔逃跑，疑似下交流道消失無蹤。圖／翻攝高速公路1968
國道1號汐五高架北向環河北路出口前，下午發生4輛車追撞事故，林姓司機受困小貨車內獲救送醫，他帶在車上的小狗跳出車外在路肩行走，工務段人員嘗試將牠帶到安全處，小狗卻拔腿狂奔逃跑，疑似下交流道消失無蹤。圖／翻攝高速公路1968
國道1號汐五高架北向環河北路出口前，下午發生4輛車追撞事故，林姓司機受困小貨車內獲救送醫，他帶在車上的小狗跳出車外在路肩行走，工務段人員嘗試將牠帶到安全處，小狗卻拔腿狂奔逃跑，疑似下交流道消失無蹤。記者林昭彰／翻攝
國道1號汐五高架北向環河北路出口前，下午發生4輛車追撞事故，林姓司機受困小貨車內獲救送醫，他帶在車上的小狗跳出車外在路肩行走，工務段人員嘗試將牠帶到安全處，小狗卻拔腿狂奔逃跑，疑似下交流道消失無蹤。記者林昭彰／翻攝
國道1號汐五高架北向環河北路出口前，下午發生4輛車追撞事故，林姓司機受困小貨車內獲救送醫，他帶在車上的小狗跳出車外在路肩行走，工務段人員嘗試將牠帶到安全處，小狗卻拔腿狂奔逃跑，疑似下交流道消失無蹤。記者林昭彰／翻攝
國道1號汐五高架北向環河北路出口前，下午發生4輛車追撞事故，林姓司機受困小貨車內獲救送醫，他帶在車上的小狗跳出車外在路肩行走，工務段人員嘗試將牠帶到安全處，小狗卻拔腿狂奔逃跑，疑似下交流道消失無蹤。記者林昭彰／翻攝

救護車 計程車 車禍 速限 高速公路

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