影／國1汐五高架4車追撞 人獲救、車上狗狗跑了

高雄中華全球原位捷徑發展學會理事長黃森錠，遭學員指控開道場自稱「大日如來」、「黃醫師」，宣稱跟著他修行、吃他加持過的保健食品或食品，就能治百病、人生難題都能迎刃而解，學員控訴大把掏錢買產品，最慘是罹患癌症學員誤信療效，延誤就醫而不幸喪命。

2024-08-21 17:28