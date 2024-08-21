導航惹禍...遊覽車田邊轉彎卡溝車上42人未傷 民怨：很多次了

宜蘭中山路五段495巷與茭白路口今上午發生交通意外，1輛遊覽車右轉茭白路時，後輪陷落稻田邊卡溝，動彈不得，車上42人雖未受傷，但頂著大熱天路邊曬太陽。附近民眾抱怨，這已經不是第一次了，每次導航都導來這裡，過去也曾經有遊覽車陷入田間，希望相關單位改善。

事發當下，警方未接獲司機報案，而是從臉書社群得知請派出所前往協助處理。經查，這輛遊覽車沿著中山路五段495巷東往西向行駛，到路口右轉茭白路時，右後車輪不慎陷落路旁稻田，全車連同駕駛共42人未受傷，司機沒有酒駕，詳細肇事原因待調查釐清。

據了解，掉落田邊卡溝的遊覽車，車上民眾原本要去龍潭湖風景區，但遊覽車司機疑似誤信導航開入狹小農路，一個轉彎不慎，造成右後輪陷落，動彈不得，所有人下車等待吊車來拖吊，忍受大熱天曬太陽，由於行程延誤，一行人後來轉往金車葛瑪蘭廠參觀。