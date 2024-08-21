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台中大貨車臨停卸貨 小貨車閃避不及撞上車門勾飛

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市王姓男子昨天下午3時許駕駛大貨車在大里區國光路二段363號前臨停卸貨，另輛小貨車行經時閃避不及撞上大貨車的卸貨升降梯，小貨車不僅右車頭受損，右側車門還當場被勾下，肇事原因待調查，但卸貨的大貨車已因併排停車被開單舉發，將處以2千4百元罰鍰。

肇事畫面被貼上網，有網友驚呼，「該去拜拜了，一輩子運氣一次用完，如果是騎士，後果差千百倍」、「尾門無人警戒、沒有三角錐，大貨車司機心臟很大」顯示這樣的卸貨方式真的很危險。

據了解，當時藍色大貨車就在路邊併排卸貨，僅管占據了車道，但王姓駕駛（37歲）連三角錐等警示標誌都沒有擺，後方葉姓男子（26歲）駕駛的白色小貨車閃避不及，致右側車身直接撞上，右側車門硬生生被勾下。大貨車的卸貨升降架左側也被撞凹，王姓駕駛腳部也受小貨車掉下的門撞及致擦挫傷。

小貨車不僅右車頭受損，右側車門還當場被勾下。圖／民眾提供
小貨車不僅右車頭受損，右側車門還當場被勾下。圖／民眾提供
小貨車不僅右車頭受損，右側車門還當場被勾下。圖／民眾提供
小貨車不僅右車頭受損，右側車門還當場被勾下。圖／民眾提供
台中市王姓男子昨天下午3時許駕駛大貨車（後藍色車）在大里區國光路二段363號前臨停卸貨，另輛小貨車（前白色車）行經時閃避不及撞上大貨車的卸貨升降梯。圖／民眾提供
台中市王姓男子昨天下午3時許駕駛大貨車（後藍色車）在大里區國光路二段363號前臨停卸貨，另輛小貨車（前白色車）行經時閃避不及撞上大貨車的卸貨升降梯。圖／民眾提供
大貨車的卸貨升降架左側也被撞凹。圖／民眾提供
大貨車的卸貨升降架左側也被撞凹。圖／民眾提供

交通事故 台中市 標誌 車禍 車道

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