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議員指沒主動發現才藝班未立案 竹市府：加強稽查

中央社／ 新竹市21日電

時代力量新竹議員今天召開記者會表示，竹市日前發生才藝班老師不當管教學生事件，市府稽查才發現業者未立案，質疑市府長期未能查出未立案業者。市府表示，將加強稽查。

時代力量新竹市議會黨團今天召開「未立案師資難管、小孩家長沒保障」記者會，邀請親子教養作家羅寶鴻等人出席，針對竹市日前發生未立案才藝班不當管教傷害學生事件之相關議題進行討論，並向市府提出建議。

時力市議員蔡惠婷指出，日前接獲家長陳情指竹市慈雲路上1家棋院發生不當管教事件，導致1名學生被推倒在地並撞到後腦，全身多處瘀青。她轉知竹市府教育處前往稽查，發現這間棋院未立案，當場開罰。

蔡惠婷質疑，這間棋院已營業多年，教育處卻未能主動發現，反映出長久以來未能主動稽查未立案的補習班、才藝班、安親班、家教班等。

黨籍市議員林彥甫表示，建議竹市府可參考新北市做法，在竹市校園智慧通App中建立課後專區，讓家長能查詢補習班、才藝班是否立案，也建議市府一併揭露申請立案中的名單，讓家長在選擇上更有保障。

黨籍市議員廖子齊指出，現行監管體系已無法有效解決問題，導致家長和學生面臨困擾，呼籲市府嚴格執行補習班立案規定，不定期稽查，不要只在接獲檢舉後才行動，也要加強稽查人員的教育訓練，並建立監管和投訴機制，提升教育機構透明度。

羅寶鴻表示，從事與孩子相關工作的成人，內心的安定是最重要的，若遇到孩子行為問題、或孩子間出現衝突，如果當下成人也有情緒，可先讓情緒流動與釋放，較安穩後再處理孩子問題，就能減少對孩子的傷害。

對此，新竹市政府教育處發布新聞稿表示，針對議員所提建議，將強化補習班管理與稽查工作，守護孩童學習安全。

教育處指出，由於補習班的營業時間主要集中在下午及夜間，平日上班時間的稽查人力同時需處理立案、變更及其他行政業務，稽查人力有限，將規劃擴大夜間稽查、臨時及不定期的稽查範圍。

為方便家長查詢補習班的相關資訊，教育處指出，計劃將補習班的立案資訊納入校園智慧通手機App，民眾目前可透過「教育部補習班資訊管理系統」查詢已立案的補習班資訊。

示意圖。圖／聯合報系資料照片
示意圖。圖／聯合報系資料照片

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