扯！合歡山放煙火、煮火鍋、亂停車 9人違規明確遭裁罰

太魯閣國家公園合歡山區是避暑的好去處，但近日頻繁出現亂象，出現幾次遊客在昆陽、武嶺停車場放煙火、煮火鍋、亂停車等違規情事，保七總隊第九大隊調查後，共查獲9人違反國家公園法事證明確，太管處已裁罰各1500元，呼籲民眾上山務必遵守規定，維護生態環境。

暑假期間不少遊客到海拔超過3000公尺的合歡山避暑，觀星、看日出成為熱門活動，但陸續出現違規行為。6、7月間有民眾在昆陽界址碑周邊違規施放煙火，在武嶺停車場施放沖天炮、燒紙錢，日前還有人在武嶺煮火鍋，還上網分享影片表示「在武嶺吃鍋是一種什麼樣的體驗？爽，好爽」，都遭人檢舉。

太魯閣國家公園管理處表示，為維護自然環境，避免山林受傷，太魯閣國家公園區域內禁止事項都有明文規定，未經核准在指定區域之外營火、炊煮、烤肉、露營等，或是在園區內放鞭炮、煙火、燒冥紙，以及任意停車影響交通等，都是禁止行為。

太管處表示，日前有民眾在合歡山區昆陽及武嶺停車場違規燃放煙火、炊煮、亂停車等行為，經保七第九大隊調查後，確認事證明確，由太管處依違反國家公園法，裁處9名違規的民眾每人1500元。