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扯！合歡山放煙火、煮火鍋、亂停車 9人違規明確遭裁罰

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

太魯閣國家公園合歡山區是避暑的好去處，但近日頻繁出現亂象，出現幾次遊客在昆陽、武嶺停車場放煙火、煮火鍋、亂停車等違規情事，保七總隊第九大隊調查後，共查獲9人違反國家公園法事證明確，太管處已裁罰各1500元，呼籲民眾上山務必遵守規定，維護生態環境。

暑假期間不少遊客到海拔超過3000公尺的合歡山避暑，觀星、看日出成為熱門活動，但陸續出現違規行為。6、7月間有民眾在昆陽界址碑周邊違規施放煙火，在武嶺停車場施放沖天炮、燒紙錢，日前還有人在武嶺煮火鍋，還上網分享影片表示「在武嶺吃鍋是一種什麼樣的體驗？爽，好爽」，都遭人檢舉。

太魯閣國家公園管理處表示，為維護自然環境，避免山林受傷，太魯閣國家公園區域內禁止事項都有明文規定，未經核准在指定區域之外營火、炊煮、烤肉、露營等，或是在園區內放鞭炮、煙火、燒冥紙，以及任意停車影響交通等，都是禁止行為。

太管處表示，日前有民眾在合歡山區昆陽及武嶺停車場違規燃放煙火、炊煮、亂停車等行為，經保七第九大隊調查後，確認事證明確，由太管處依違反國家公園法，裁處9名違規的民眾每人1500元。

太管處提醒民眾，高山地區環境敏感度高，也相對較脆弱，請民眾務必遵守規範，共同愛護高山的生態環境，太管處也將聯合保七人員加強巡邏取締。

合歡山是夏天避暑的好地方，但近來屢傳民眾違反規定，太管處呼籲共同維護生態環境，保護山林。圖／太管處提供
合歡山是夏天避暑的好地方，但近來屢傳民眾違反規定，太管處呼籲共同維護生態環境，保護山林。圖／太管處提供
合歡山武嶺停車場日前有人半夜燒紙錢，太管處已裁罰。圖／摘自臉書專頁「中橫路況交通資訊站」
合歡山武嶺停車場日前有人半夜燒紙錢，太管處已裁罰。圖／摘自臉書專頁「中橫路況交通資訊站」
有民眾將在武嶺亭炊煮火鍋的影片貼上網，遭人檢舉，保七總隊及太管處聯手追查，並將加強宣導、取締。記者王燕華／翻攝
有民眾將在武嶺亭炊煮火鍋的影片貼上網，遭人檢舉，保七總隊及太管處聯手追查，並將加強宣導、取締。記者王燕華／翻攝

停車場 合歡山 太魯閣國家公園 武嶺 火鍋

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