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影／掛假車牌上高速 國道警從台中追到桃園移送法辦
國道警方日前在國道3號台中路段發現懸掛偽造牌號的休旅車，隨即部署巡邏車實施攔查，稍後於國道1號高架北向57.2公里將該車攔停於避車彎，42歲李姓男子因超速被吊扣牌照，卻上網訂購假牌照，警詢後被依偽造變造特種文書罪嫌移送法辦。
員警19日上午鎖定1輛牌照被註記為吊扣的休旅車，沿國道3號北上，便持續追蹤行車動向，發現該車從新竹系統轉國道1號繼續北上，隨即派遣巡邏車分別於國道1號北向70.2公里、以及54.2公里待命。
巡邏車看見目標之後立刻尾隨監控，上午10時許在國道1號高架北向57.2公里，將該車攔停於避車彎內。經查，42歲李姓駕駛因超速違規，牌號於3月被監理所吊扣，他卻花5500元上網訂購假車牌使用，警詢後被依行使偽造特種文書罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
國道公路警察局第一大隊指出，行使偽造特種文書最重可處1年有期徒刑，違規行為另道路交通管理處罰條例開罰，可處3600元以上1萬800元以下罰鍰，車輛當場移置保管。使用假牌號目前是警方重點查緝工作，呼籲用路人確實遵守規定，以免觸法。
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