桃園龜山死亡車禍 男騎車壓路面坑洞打滑 後座女友遭輾死

台中市王姓男子昨天下午3時許駕駛大貨車在大里區國光路二段363號前臨停卸貨，另輛小貨車行經時閃避不及撞上大貨車的卸貨升降梯，小貨車不僅右車頭受損，右側車門還當場被勾下，肇事原因待調查，但卸貨的大貨車已因併排停車被開單舉發，將處以2千4百元罰鍰。

2024-08-21 16:16