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桃園龜山死亡車禍 男騎車壓路面坑洞打滑 後座女友遭輾死

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區昨晚發生一起死亡車禍，一名23歲陳姓男子騎車載著20歲黃姓女子，沿萬壽路一段直行往新北方向前進，結果行經路面上的坑洞突然打滑，不慎偏離角度撞上左前方的大貨車，造成後座女乘客傷重送醫不治。

龜山警方指出，陳男昨晚7點25分許載黃女騎著普通重機車，行駛在龜山區萬壽路一段283號前外側車道，43歲劉姓男子則駕駛大貨車行駛在中線車道，兩車均往新北市方向行駛中。

結果陳男騎車到一半突然壓到路中央一處約長1.1m、寬0.7m、深2公分深的坑洞，隨即偏往中線車道擦撞劉男大貨車，導致後座黃女被貨車輾壓，陳男多處擦傷，黃女傷勢嚴重，送往長庚醫院急救，但仍在晚間8點37分宣告不治，雙方駕駛酒測值為0；目前路面坑洞在當天10點多由工務段復舊填平，龜山交通分隊則報請檢察官相驗釐清死因。

桃園市龜山區昨晚一名23歲陳姓男子騎車載著20歲黃姓女子，沿萬壽路一段直行往新北方向前進，結果行經路面上的坑洞突然打滑，不慎偏離角度撞上左前方的大貨車，造成後座黃女傷重死亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區昨晚一名23歲陳姓男子騎車載著20歲黃姓女子，沿萬壽路一段直行往新北方向前進，結果行經路面上的坑洞突然打滑，不慎偏離角度撞上左前方的大貨車，造成後座黃女傷重死亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區昨晚一名23歲陳姓男子騎車載著20歲黃姓女子，沿萬壽路一段直行往新北方向前進，結果行經路面上的坑洞突然打滑，不慎偏離角度撞上左前方的大貨車，造成後座黃女傷重死亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區昨晚一名23歲陳姓男子騎車載著20歲黃姓女子，沿萬壽路一段直行往新北方向前進，結果行經路面上的坑洞突然打滑，不慎偏離角度撞上左前方的大貨車，造成後座黃女傷重死亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區昨晚一名23歲陳姓男子騎車載著20歲黃姓女子，沿萬壽路一段直行往新北方向前進，結果行經路面上的坑洞突然打滑，不慎偏離角度撞上左前方的大貨車，造成後座黃女傷重死亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區昨晚一名23歲陳姓男子騎車載著20歲黃姓女子，沿萬壽路一段直行往新北方向前進，結果行經路面上的坑洞突然打滑，不慎偏離角度撞上左前方的大貨車，造成後座黃女傷重死亡。記者周嘉茹／翻攝

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