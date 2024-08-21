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新秀鋼琴師最後一次直播 酸民留言「快去X啊」竟一語成讖
台灣新秀鋼琴師楊堤安今天上午在臉書以「最後一次直播」為題開啟直播彈奏鋼琴。不料楊男彈畢曲子後竟從住家墜樓，送醫後仍因傷重宣告不治。據了解楊堤安直播時竟有許多網友留言「快去X啊」、「騙流量」等酸語。律師表示因楊男在直播中已明確透露輕生念頭，雖網友留言不當，但很難構成刑法教唆要件。
據了解，楊堤安今天上午在臉書社團爆料公社二社開啟直播，並寫出「最後一次直播」字眼，網友發現後趕緊在直播下方留言勸說，還到楊堤安個人臉書留言盼能救人。但卻有酸民留言：「快去X啊」、「騙流量」、「XX才不會臭、浪費社會資源」、「通常昭告天下的，最後一定沒事」、「X廢物」等語。
不料當楊堤安曲子彈畢將直播關閉後，竟從住處墜落，掉落在社區大樓前人行道，超商店員聽聞巨響出面察看，發現1個人躺在人行道上嚇得立即報警。楊堤安經送醫急救後仍因傷重宣告不治。楊堤安死訊傳出後，臉書社團立即湧現大量PO文，痛斥這些留下風涼話的酸民，並強烈要求檢警能將這些人究辦。
律師廖芳萱表示，依刑法275條第2款：教唆或幫助他人使之自殺者，處5年以下有期徒刑。廖芳萱指出，若原本當事人沒有輕生意願，但在他人言論或行動刺激下付諸實施，就會構成教唆自殺要件。但從此案看來墜樓者在直播中已明確透露輕生念頭，雖網友留言不妥，但很難構成刑法教唆要件。
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