超速、酒駕車牌被扣...網購假牌每面7到9千 10車主觸法被逮

基隆市近日出現假車牌街頭行駛，警方從監理資料比對清查，昨天陸續逮捕李姓等10名車主，他們多因超速、酒駕車牌被扣，上網購買假車牌懸掛，每面7到9千元不等，警方發現製作仿真，不細看難查覺，訊後依偽造文書等罪移送基隆地檢署偵辦，將追查幕後偽造車牌集團溯源查緝。

基隆市刑大偵二隊指出，全台偽變造車牌案件日益增多，基隆警方8月1日起執行「淨牌專案」，與基隆市政府、新北市政府警察局共同查緝偽變造車牌。

警方到監理站調取資料，得知有部分車輛的車牌因超速、酒駕遭到扣牌，卻仍有相同的車牌號碼仍可上路，布線埋伏清查，鎖定涉案車輛，報請基隆地檢署檢察官林渝鈞指揮偵辦。

檢警昨天兵分多路將李姓等10名涉嫌懸掛假牌車的車主帶回，查扣數十面偽造車牌，有鐵製、塑膠製及紙製車牌，種類多樣。警方發現製作仿真，不細看難以發現是偽造，車主供稱，每面車牌以7到9千元不等上網購買「訂製」。