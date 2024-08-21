小女孩等不及啦！送醫途中「探頭」 救護車急停路邊接生

高雄路竹區一名28歲孕婦前天下午羊水突然破掉，路竹消防分隊接到急產通報後，派出3名隊員出勤，救護車一路急馳，準備將孕婦送往長庚醫院生產，但距離醫院僅剩4分鐘，肚子裡的女孩已經急著「探頭」，最後救護車臨停路邊接生，成功迎接健康小女嬰，母女均安，後續由醫院接手照顧。

據了解，這名孕婦已是第3胎，待產期定在8月底，平常都在長庚醫院產檢，原本預計小女孩還要2周才會出生，沒料前天下午5時許，她卻突然出現宮縮陣痛，又有羊水破掉及落紅等生產前兆。

孕婦擔心趕不到長庚醫院，於是通報高雄市消防局，路竹消防分隊獲報後，派出小隊長胡奕璿、隊員林暐翔等兩位高級救護技術員趕赴孕婦家中。

胡奕璿、林暐翔抵達後，先給予孕婦點滴靜脈注射、給氧處置，引導拉梅茲呼吸降低分娩時的焦慮和疼痛感，一路上朝醫院加速疾馳，但距離醫院僅剩4分鐘路程時，突然車上傳來一聲慘叫，車上的救護人員查看，才發現女嬰胎頭外露，迫不及待從媽媽肚裡探頭。

有急產經驗的胡奕璿、林暐翔，見孕婦已經開始分娩，雖僅剩4分鐘車程，但評估無法趕到醫院生產，隨即將車子臨停在路旁，架好設備後直接在車上「緊急接生」，經2名隊員及孕婦努力，一下子就成功讓女嬰離開媽媽肚子，母女均安。

把女嬰擦乾保暖後，夾好臍帶夾，便將女嬰交給媽媽，臨停接生後，孕婦和女嬰平安到院，檢查後母嬰健康狀況良好。