好消息！彰濱風電降壓站工安意外 4命危工人1好轉

彰濱線西區海龍離岸風電陸域降壓站二氧化碳外洩工安意外送醫治療，共有4人命危，已有1人今天傳出好消息，昏迷指數從3分提升到9分，其餘3人昏迷指數則仍維持3，仍持續搶救中，其中在鹿基救治的賴姓工人，住外縣市，院方原本找不到他的家人，經社會處連繫後，已連絡到他的母親。

彰化縣彰濱線西區海龍離岸風電陸域降壓站昨天上午安裝消防管線工程時，二氧化碳鋼瓶疑遭撞擊發生連鎖外洩，共有17人因吸入受傷或感到不適送醫，其中劉姓、呂姓、賴姓及簡姓等4人送醫原無呼吸心跳，經醫院搶救後，才恢復生命跡象，但昏迷指數都是3，均有生命危險。

不過，在秀傳彰濱治療的24歲呂姓工人傳出好消息，院方今天表示，他的病人意識現9分，因躁動有鎮定劑使用，高燒40度冰毯機治療中。至於，同院58歲的劉姓工人，意識仍然3分，以低溫療法治療中，血壓低，電解質異常，仍矯正中，升壓劑已上到最高劑量。

至於在鹿基治療的賴姓工人，鹿基表示，他昨天到院無呼吸心跳，搶救6分鐘後恢復心跳與血壓，因呈二氧化碳中毒窒息現象，仍在加護病房治療，今天的昏迷指數仍維持3分，但比昨天已有改善，包括肺部損傷及血壓、二氧化碳中毒出現的酸血症問題，已有進步，目前仍維持使用升壓劑、氧氣治療。

在外縣市的賴男昨天送醫時，一度傳出他沒有親人可以連繫，經社會處關心後，並與戶籍所在地縣市政府社福單位對接，據了解，已連絡到他的母親。

另一名在台中梧棲童綜合醫院救治的19歲簡姓工人，今天的昏迷指數仍是3分。