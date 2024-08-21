墜樓新秀鋼琴師曾任高中社團指導老師 常因故缺席被停聘

曾榮獲GASCA國際鋼琴大賽銀獎的楊堤安今早在Facebook社團直播彈鋼琴，並寫下「最後一次直播」，遂從土城住處墜落送醫不治，警方正在調查墜樓原因。據了解，楊在2023年在台北市某高中擔任社團指導老師，由於經常無故缺席，3個月就被校方停聘。

楊堤安畢業於國立台灣藝術大學音樂系、台南藝術大學碩士班，主修鋼琴，2023年12月獲得GASCA國際鋼琴音樂大賽銀賞。根據他在Facebook的工作經歷，他曾在台北市某高中、基隆市某國小擔任音樂科老師。

據了解，楊堤安並非在台北市某高中任教，而是在112學年度上學期中，學務處聘請他擔任某社團的指導老師，社團課程每周一次，但因為出勤不正常，會突然缺席，3個月後就停止聘請，最後的工作也是在學校社團，與其他老師、同學互動不多，連任教多年的音樂科老師也不認識楊堤安。

可以從楊堤安個人Facebook中，發現他在去年8月曾於社團發文說要求職北部的高中音樂代課老師。而今年5月6日在個人粉絲專頁發布一張黑白照片，寫下「當一隻瀟灑，不回頭的胖貓。不再更新。倘若再更新時，已是水落石出時。也會是我的經紀人替我發言。」引發揣測。

就有網友在下方留言，要求經紀人出面說明，5月就已經有警訊卻仍挽回不了生命，還有人猜想是因為感情因素而想不開。也有粉絲說早上才看著他的直播，快到結尾時突然關閉直播，沒想到就出事情，感到悲傷惋惜。