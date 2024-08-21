快訊

技嘉集團創辦人劉明雄凌晨安詳辭世 享壽64歲

懶人包／任天堂博物館10月2日開幕「門票抽選制」！預約教學、價格一次看 這1物千萬別丟

要求民進黨員私生活「克制、檢點」 賴清德說重話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

墜樓新秀鋼琴師曾任高中社團指導老師 常因故缺席被停聘

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

曾榮獲GASCA國際鋼琴大賽銀獎的楊堤安今早在Facebook社團直播彈鋼琴，並寫下「最後一次直播」，遂從土城住處墜落送醫不治，警方正在調查墜樓原因。據了解，楊在2023年在台北市某高中擔任社團指導老師，由於經常無故缺席，3個月就被校方停聘。

楊堤安畢業於國立台灣藝術大學音樂系、台南藝術大學碩士班，主修鋼琴，2023年12月獲得GASCA國際鋼琴音樂大賽銀賞。根據他在Facebook的工作經歷，他曾在台北市某高中、基隆市某國小擔任音樂科老師。

據了解，楊堤安並非在台北市某高中任教，而是在112學年度上學期中，學務處聘請他擔任某社團的指導老師，社團課程每周一次，但因為出勤不正常，會突然缺席，3個月後就停止聘請，最後的工作也是在學校社團，與其他老師、同學互動不多，連任教多年的音樂科老師也不認識楊堤安。

可以從楊堤安個人Facebook中，發現他在去年8月曾於社團發文說要求職北部的高中音樂代課老師。而今年5月6日在個人粉絲專頁發布一張黑白照片，寫下「當一隻瀟灑，不回頭的胖貓。不再更新。倘若再更新時，已是水落石出時。也會是我的經紀人替我發言。」引發揣測。

就有網友在下方留言，要求經紀人出面說明，5月就已經有警訊卻仍挽回不了生命，還有人猜想是因為感情因素而想不開。也有粉絲說早上才看著他的直播，快到結尾時突然關閉直播，沒想到就出事情，感到悲傷惋惜。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

鋼琴手楊堤安5月時就有透露警訊。圖／翻攝自楊堤安粉絲專頁
鋼琴手楊堤安5月時就有透露警訊。圖／翻攝自楊堤安粉絲專頁

北市 直播 音樂

延伸閱讀

鋼琴家直播後墜樓 醫：會說的人不會輕生是錯誤觀念

新秀鋼琴師墜樓送醫不治 死前開直播網友急勸說

曾獲國際鋼琴音樂大賽銀賞　新秀鋼琴師直播時突墜樓

高雄少女半夜通訊中斷...同學覺怪 母找人驚見女兒墜樓

相關新聞

扯！合歡山放煙火、煮火鍋、亂停車 9人違規明確遭裁罰

太魯閣國家公園合歡山區是避暑的好去處，但近日頻繁出現亂象，出現幾次遊客在昆陽、武嶺停車場放煙火、煮火鍋、亂停車等違規情事，保七總隊第九大隊調查後，共查獲9人違反國家公園法事證明確，太管處已裁罰各1500元，呼籲民眾上山務必遵守規定，維護生態環境。

曾獲國際鋼琴音樂大賽銀賞　新秀鋼琴師直播時突墜樓

去年獲得國際鋼琴大賽銀賞的新秀鋼琴師楊堤安，今天上午突然從土城住處墜落，救護人員獲報趕抵，發現楊男已無生命跡象，立即由救...

墜樓新秀鋼琴師曾任高中社團指導老師 常因故缺席被停聘

曾榮獲GASCA國際鋼琴大賽銀獎的楊堤安今早在Facebook社團直播彈鋼琴，並寫下「最後一次直播」，遂從土城住處墜落送...

影/導航惹禍..遊覽車田邊轉彎卡溝 車上42人未傷 民怨：很多次了

宜蘭中山路五段495巷與茭白路口今上午發生交通意外，1輛遊覽車右轉茭白路時，後輪陷落稻田邊卡溝，動彈不得，車上42人雖未...

台中大貨車臨停卸貨 小貨車閃避不及撞上車門勾飛

台中市王姓男子昨天下午3時許駕駛大貨車在大里區國光路二段363號前臨停卸貨，另輛小貨車行經時閃避不及撞上大貨車的卸貨升降梯，小貨車不僅右車頭受損，右側車門還當場被勾下，肇事原因待調查，但卸貨的大貨車已因併排停車被開單舉發，將處以2千4百元罰鍰。

影／掛假車牌上高速 國道警從台中追到桃園移送法辦

國道警方日前在國道3號台中路段發現懸掛偽造牌號的休旅車，隨即部署巡邏車實施攔查，稍後於國道1號高架北向57.2公里將該車攔停於避車彎，42歲李姓男子因超速被吊扣牌照，卻上網訂購假牌照，警詢後被依偽造變造特種文書罪嫌移送法辦。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。