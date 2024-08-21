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單親櫃姐摩鐵吸毒喝酒後 不顧兒女醒來掙扎一一枕頭悶殺死

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市一名蘇姓前櫃姐今年5月14日清晨，疑似不堪生活和經濟壓力，涉嫌在汽車旅館房內吸食K他命及飲酒後，以枕頭先後悶殺9歲的親生女兒和6歲兒子，再試圖輕生未果，被前往探視的徐姓閨蜜發現報警。新北地檢署依違反家庭暴力防治法、少年福利及權益保障法及刑法家暴故意殺害兒童罪將蘇女起訴，將全案移由國民法官審理。

檢警調查，蘇女平時獨力扶養一對子女，案發前2天的5月12日母親節深夜，蘇女帶著2名子女入住案發汽車旅館；13日深夜還拍下兒女熟睡照片當成臉書封面，透露出為人母的深情；不料14日上午，蘇女疑似吸食K他命再加上喝酒，神志不清一時鑽進牛角尖，先將女兒悶殺，再對兒子下手。

檢警查出，案發當天晚間蘇女先讓子女喝下摻有安眠藥的水，晚間9時30分許，蘇女先以棉被包裹女兒避免反抗，持枕頭悶住女兒臉部。過程中女兒一度驚醒反抗，仍遭蘇女左手掐住頸部，右手持續以枕頭施壓，最終窒息而死。

一小時後，蘇女約在10點30分許，再度以棉被裹住兒子，改為跨坐在兒子身上以枕頭悶臉。當中兒子同樣驚醒掙扎，蘇女則利用跨坐優勢，直接雙手掐住兒子頸部直到斷氣。

蘇女犯案後本打算輕生，隨子女而去，並已將尋短用的繩子掛好在房間內高處，但疑因毒、酒交互作用體力不支暫時作罷，原打算休息後再次尋短，結果因徐女再度前來探訪，才使得這起悶殺親生子女的憾事提前曝光。

據了解，由於蘇女自承案發前有吸食K他命和喝酒，檢警也將她送交專業精神鑑定，釐清其行凶前後的心神狀況，但因全案未來將由新北地院國民法庭審理，為避免影響國民法官心證、論罪和量刑，檢方僅將鑑定結果併入卷證，未公開對外說明。

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新北市蘇姓前櫃姐(中)涉嫌悶殺親生子女，遭新北地檢署依違反家庭暴力防治法、少年福利及權益保障法及刑法家暴故意殺害兒童罪起訴，並移由國民法官審理。記者蔣永佑／攝影
新北市蘇姓前櫃姐(中)涉嫌悶殺親生子女，遭新北地檢署依違反家庭暴力防治法、少年福利及權益保障法及刑法家暴故意殺害兒童罪起訴，並移由國民法官審理。記者蔣永佑／攝影

親生子女

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