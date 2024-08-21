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她最狂！酒駕國道逆向飆車、腳踢女警 法官3罪嚴懲

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

60歲巫姓女子今年4月深夜酒後駕車，在國道3號北上車道，一路往南逆向狂飆20公里，在竹山路段被警方攔下，她除了嚴重酒駕，還勾住執法女警頸部，用雙腳猛踢，導致女警膝蓋、手擦挫傷，罪加一等，南投地院依酒駕判刑3月，2個傷害罪各判刑3個月，合併執行有期徒刑7個月。

判決書指出，巫姓女子4月25日晚間，在台中市住處喝了3、4杯高粱酒，開車出門。深夜11時多，國道3號南投路段有駕駛人發現，一輛轎車從北上車道一路逆向往南高速行駛，對向車輛駕駛紛紛按喇叭、以燈光示警，轎車也不理會。國道第七警察大隊立即調派名間分隊、快官分隊巡邏車攔查。

凌晨0時警方在竹山路段243.4公里處內側車道，攔下這輛轎車。員警上前盤查，發現60歲巫姓女駕駛，她滿身酒氣、反應遲鈍，警方要求她吹氣測試酒精濃度，並以現行犯逮捕。

警方將她帶回名間分隊，由鄒姓女警帶她進女廁搜身，巫女拒絕配合，用手勾住女警脖子，雙腳不斷猛踢女警，造成女警膝蓋與手部擦挫傷，被警方制伏上銬，酒測值高達每公升0.91毫克。

南投地院法官認為，巫姓女子酒後駕車，並在國道逆向高速行駛，酒測值高達0.91，超過標準值很多，且被警方帶回後，對執法女警施暴，嚴重破壞法律秩序，至今仍未與女警和解或調解，酒駕部分判處有期徒刑3月，2傷害罪各有期徒刑3月，合併執行徒刑7個月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

巫姓女子酒後駕車從南投逆向開到竹山，才被警方攔停。圖／國道警方提供
巫姓女子酒後駕車從南投逆向開到竹山，才被警方攔停。圖／國道警方提供

國道 女警 酒駕

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