影／麝香豬國3竹林交流道附近遊蕩 警要牠坐就乖乖等

一頭麝香豬昨天深夜在新竹縣芎林鄉國道3號竹林交流道附近遊蕩，警方接獲民眾通報，擔心這頭豬遊蕩影響交通或造成事故，立派員到場維護秩序；奇怪的是這頭麝香豬似乎聽得懂人話，在警方指示下，乖乖蹲坐於富林路旁，安靜的等候動保所人員到場，在警方與動保所人員合作下，成功的將牠帶回安置。

橫山警分局昨天深夜11點50分右，接獲麝香豬在路上遊蕩的情況，員警到場後維護秩序，並疏導現場好奇觀看的車輛駕駛，同時也通報新竹縣動物保護防疫所人員到場協助，以網具成功抓捕，隨後將牠帶回安置，警方將設法尋找飼主，通知領回。