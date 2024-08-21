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影／麝香豬國3竹林交流道附近遊蕩 警要牠坐就乖乖等

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導

一頭麝香昨天深夜在新竹縣芎林鄉國道3號竹林交流道附近遊蕩，警方接獲民眾通報，擔心這頭豬遊蕩影響交通或造成事故，立派員到場維護秩序；奇怪的是這頭麝香豬似乎聽得懂人話，在警方指示下，乖乖蹲坐於富林路旁，安靜的等候動保所人員到場，在警方與動保所人員合作下，成功的將牠帶回安置。

橫山警分局昨天深夜11點50分右，接獲麝香豬在路上遊蕩的情況，員警到場後維護秩序，並疏導現場好奇觀看的車輛駕駛，同時也通報新竹縣動物保護防疫所人員到場協助，以網具成功抓捕，隨後將牠帶回安置，警方將設法尋找飼主，通知領回。

警方呼籲，民眾飼養寵物，應依動物保護法第5條規定，善盡飼主管理責任，如未提供適當飼養場所，導致疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者可依道路交通管理處罰條例第84條規定，處所有人或行為人300元以上、600元以下罰鍰。

新竹縣動物保護防疫所人員與警方合作，將遊蕩的麝香豬帶回動保所安置。圖／警方提供
新竹縣動物保護防疫所人員與警方合作，將遊蕩的麝香豬帶回動保所安置。圖／警方提供
一頭麝香豬昨天深夜在新竹縣芎林鄉國道3號竹林交流道附近遊蕩。圖／警方提供
一頭麝香豬昨天深夜在新竹縣芎林鄉國道3號竹林交流道附近遊蕩。圖／警方提供
一頭麝香豬昨天深夜在新竹縣芎林鄉國道3號竹林交流道附近遊蕩。圖／警方提供
一頭麝香豬昨天深夜在新竹縣芎林鄉國道3號竹林交流道附近遊蕩。圖／警方提供

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