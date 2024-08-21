男學生被迫下跪道歉「不該開你女友玩笑」 一旁人還喊不要嬉皮笑臉

桃園市某國中9年級江姓男學生因於網路上發文說自己是同校某8年級女學生的男友，引發女方不滿找學長幫忙要求江男下跪道歉，一旁還有圍觀者高喊「不要嬉皮笑臉」，影片近日被PO上網。校方表示，事發於今年4月，目前已介入了解，也陪同江男備案並成立霸凌小組調查會議。桃園市教育局說，接獲通知即刻請校方校安通報，並函請校方啟動霸凌調查。

本月16日一段影片上傳網路社群，只見江男戴著口罩下跪，說著「我對不起XXX」、「我不應該開你女友玩笑」等話語，一旁還有人高喊「不要嬉皮笑臉」，也有圍觀學生，誇張行徑不僅被錄下更發布到網路上。

校方表示，江男於網路上說是某8年級女學生的男友，引發女學生不滿請同為9年級的學長幫忙警告，事情發生在4月，當時學生皆未告知校方，是近日影片於網路上流出，校方得知介入處理。

校方說，目前2位9年級及其於圍觀學生已畢業，校方得知第一時間分別邀雙方家長到校了解事情原委，並成立霸凌小組調查會議，也協助江男到新屋分駐所備案，家長傾向不追究，校方也將告知相關學生升學高中。至於女學生家長也已知悉情況，校方後續將輔導女學生相關事宜。

教育局回應，校方得知後立即校安通報，並申請該影片下架，也請被行為人及其家長於19日上午至學校溝通協調，並陪同江男向警方確認案情，目前了解行為人共5人，皆為同校畢業生，學校將逐一通知展開調查。

教育局說，已函請校方啟動霸凌調查，請學校加強留意雙方學生互動情形，並積極輔導案內學生，若對本案學生有轉介輔導需求，可向桃園學生輔導諮商中心提出。