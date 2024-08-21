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便衣警被控流氓對其母「又打又摔」 高雄警：北巿刑大查詐欺案

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

網路社群今天有人貼出錄影影像，指2名便衣警察昨天持搜索票去他家查詐欺案，他母親懷疑這2人是詐騙集團，拚命擋住門口，這2人卻對其母「又打又摔，壓制在地板」，質疑「行為跟89流氓有什麼兩樣？」並在文後附註「便衣警察是偵七隊」。據高雄警方了解，這是台北市刑大查案。

高雄警方根據「爆料公社」貼文及影像，並附大同醫院診斷證明書，追查是否高雄員警處事不當，才查出擋門口不讓員警入進門的婦人，家住高雄市左營區，追查爆料內容，才得悉要去搜索的「偵七隊」便衣警察，是台北市刑警大隊偵七隊員警，不是高雄市刑大偵七隊。

據爆料人在社群網站貼出的內容顯示，昨天上午7時30分，婦人遛狗回家，遇這2名便衣警察示出搜索票和證件，「喊著涉嫌詐欺」，不過婦人覺得「是詐騙集團，想要擄人勒索」，要求制服警察到場，但2人轉身要進屋，婦人擋在門口，拚命拉其中1人。

爆料人貼文稱，「那兩個便衣對我媽就是又打又摔，壓制在地板」，最後發現是詐欺犯用「跟我們家一樣的IP位址，沒找到任何證據」，「便衣的電話傳來說抓到犯人了，他們才拍拍屁股離開，口氣才變好」，令爆料人質疑，「為什麼不能等轄區警察過來讓我媽安心再進行搜索，這樣的行為跟89流氓有什麼兩樣？」表示「看了非常心疼」、「根本飛來橫禍」。

婦人擋住門口，不讓員警進門。圖／擷自臉書爆料公社
婦人擋住門口，不讓員警進門。圖／擷自臉書爆料公社
警方進入婦人家查案。圖／擷自臉書爆料公社
警方進入婦人家查案。圖／擷自臉書爆料公社
婦人擋住門口，不讓員警進門。圖／擷自臉書爆料公社
婦人擋住門口，不讓員警進門。圖／擷自臉書爆料公社

爆料公社 詐騙集團 警察

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