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七旬老翁購物忘了車停哪 警調閱監視器10分鐘迅速尋回
「警察先生，我機車不見了！」台南市76歲陳姓老翁昨天下午1點多，慌張地向正在巡邏的警員報案說，他騎機車到中西區永樂市場買東西，離去時卻怎麼也找不到自己的機車，警方隨即調閱監視器畫面，10分鐘後在宮後街迅速尋回老翁愛車。
台南市警二分局海安派出所警員王智賢、洪正偉獲報後，研判應是陳姓老翁記錯機車停放位置，便立即調閱監視器畫面，同時詢問陳姓老翁機車車牌、顏色與停放位置，由於永樂市場人潮、車潮甚多，陳姓老翁自己也不確定機車停放位置。
王智賢、洪正偉便依監視器畫面在周邊巷道地毯式尋找，最後花10分鐘即迅速在宮後街找到機車，通知陳姓老翁前來騎回，陳姓老翁看到機車沒有遭竊，鬆了一口氣，始放下心中的一塊大石頭，不斷感謝員警耐心及熱心的協助。
市警二分表示，民眾經常在情急下忘記停放地點，誤以為失竊而報案的情況時有所聞，警方提供小撇步，只要利用平常攜帶的手機，在停車後拍下停車位置及周遭環境，即能幫助回想並加速找到自己愛車的時間。萬一遭竊，也能提供警方相關資訊，以利即時調閱相關監視器畫面，縮短偵辦時間，可立即撥打110請求警方到場協助。
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