高雄三民區診所5醫師涉虛報病歷 詐健保點數遭起訴

高雄三民區某診所5名醫師涉嫌替病患施打流感疫苗時，登載不實診斷內容並製成門診醫療服務點數等，虛報上萬點健保點數，經健保署派員查核曝光，雄檢偵結依詐欺等罪嫌起訴5人。

高雄地方檢察署起訴書指出，陳姓、潘姓等5名高雄市三民區某診所醫生，自民國108年至110年間為20多名病患施打流感疫苗或接受成人預防保健及定期回診所抽血等過程時，涉嫌在病歷上不實登載「貧血」、「發燒」、「皮疹」、「急性鼻竇炎」等診斷內容。

檢方表示，涉案診所醫師再將不實診斷內容轉錄製作成不實門診醫療服務點數及醫令清單、門診醫療服務點數申報總表等，交由不知情藥師開藥，以此虛報1萬2016點健保點數。

全案經健保署派員查核曝光。5名涉案醫師偵辦期間坦承填載不實病歷請領健保給付，並由健保署以抵扣方式全數追回健保給付金額，經雄檢偵結後依詐欺取財等罪嫌起訴5人。