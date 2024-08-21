新秀鋼琴師墜樓送醫不治 死前開直播網友急勸說

曾獲得2023年度GASCA國際鋼琴大賽銀賞的台灣新秀鋼琴師楊堤安，今天上午驚傳在土城住處墜樓身亡。據了解，楊堤安上午在臉書社團開啟直撥彈鋼琴，不料楊男彈完關掉直播後竟突然墜樓。社區住戶聽聞巨響驚見有人墜樓立即報警，救護人員到場發現楊男已無生命跡象，送醫後仍宣告不治，楊男墜樓原因仍待警方調查。

據了解，楊姓新秀鋼琴師目前擔任北投高中、七堵國小音樂老師，曾獲得國際古典暨傳統音樂大賽鋼琴合作獎，去年代表台灣至日本參加2023年GASCA國際鋼琴大賽，楊姓新秀鋼琴師擊敗多名參賽的各國選手，勇奪大賽銀賞。楊姓新秀鋼琴師還在個人臉書中提到，去年準備日本前往參加比賽時，還因經費不足一度遇到困難，所幸在外界協助下順利成行。

楊姓新秀鋼琴師今天上午在臉書社團爆料公社二社開啟直播，並寫出「最後一次直播」字眼，網友發現後趕緊在直播下方留言勸說，還到楊姓新秀鋼琴師個人臉書留言，不料楊彈奏完畢後，剛關掉直播隨即從住處墜樓。救護人員接獲報案趕抵，發現楊男已無生命跡象，緊急將他送往板橋亞東醫院，但經急救後仍因傷重宣告不治。

楊墜樓消息傳出後，網友也紛紛湧至其臉書留言打氣：「希望你能被救回來」、「希望沒有悲劇發生」。但不久後死訊傳出，網友也留言哀悼「願死者安息。」土城警方獲報後目前已到場採證，初步排除外力介入，至於楊男墜樓確切原因仍待深入調查。