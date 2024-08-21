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影／疑路面有油漬 新店安祥路多名機車騎士連環摔
新北市新店區安祥路今天發生機車連環摔車意外，造成4名機車騎士受傷就醫，警方初步調查疑似路面有油漬引起，確實事故原因現由警方調查釐清中。
新店警方今天上午7時44分獲報，新店區祥和路、安興路口發生連環車禍意外，現場有多人摔車受傷，警方與救護人車到場後，發現共有4輛機車橫倒在路面上。
據了解，機車騎士吳男（43歲）今早觭車行經祥和路與安興路口往中和方向時，疑似因地面上有油漬，造成車輛打滑自摔，後續引發後方機車騎士賴男（51歲）、王男（26歲）、王女（41歲）等3輛機車煞車不及也接連自摔倒地。
經查，吳男左手骨折、賴男及王男、王女3人因四肢擦挫傷；其中吳男及王女由救護車送往新店慈濟醫院觀察治療；現場無酒駕情事，詳細事故發生原因仍待警方後續釐清。
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