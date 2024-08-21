疑天雨視線不佳 台南男深夜開車自撞玉井大橋身亡

台南市玉井區昨晚發生轎車疑疑似天雨路滑轉彎失控，車子自撞玉井大橋，駕駛經消防救護人員救出已無呼吸心跳，緊急送醫急救今凌晨不治。

車禍地點在玉井區台20線35.5公里玉井大橋東向車道，消防局是在深夜11點32分獲報疑似天雨路滑轉彎失控，衝出車道撞擊橋頭路標號桿。

警消趕至，查出駕駛為41歲住台南東區的李姓男子，車頭等處凹陷嚴重損毀，消防隊員發現李男頭、胸部重創受困車內，消防人員救出時已無呼吸心跳，緊急送往台南醫院新化分院急救，今0時53分急救無效，初步調查，疑天雨視線不佳釀禍，相關肇事原因刻正持續調查中。