快訊

首次最低工資審議會9月召開 卓榮泰先喊加薪

羅冠聰的香港備忘錄：深愛香港的港人，應該留守或離去？

再帶走1人！林宜瑾永康服務處搜索結束 檢調扣大批資料

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑天雨視線不佳 台南男深夜開車自撞玉井大橋身亡

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市玉井區昨晚發生轎車疑疑似天雨路滑轉彎失控，車子自撞玉井大橋，駕駛經消防救護人員救出已無呼吸心跳，緊急送醫急救今凌晨不治。

車禍地點在玉井區台20線35.5公里玉井大橋東向車道，消防局是在深夜11點32分獲報疑似天雨路滑轉彎失控，衝出車道撞擊橋頭路標號桿。

警消趕至，查出駕駛為41歲住台南東區的李姓男子，車頭等處凹陷嚴重損毀，消防隊員發現李男頭、胸部重創受困車內，消防人員救出時已無呼吸心跳，緊急送往台南醫院新化分院急救，今0時53分急救無效，初步調查，疑天雨視線不佳釀禍，相關肇事原因刻正持續調查中。

警方也再次提醒，雨天行車時，會因路面濕滑、駕駛視野不佳、前方標誌標線難以辨識等因素影響行車安全，駕駛朋友務必要減速慢行。

疑天雨視線不佳，男子昨深夜自撞台南玉井大橋身亡，警呼籲雨天減速慢行。記者謝進盛／翻攝
疑天雨視線不佳，男子昨深夜自撞台南玉井大橋身亡，警呼籲雨天減速慢行。記者謝進盛／翻攝

台南 失控 車道

延伸閱讀

逃命影片曝光！彰濱海龍工安意外 二氧化碳外洩共17人送醫

雙新大橋完工後...台61橋下仍塵土飛揚 桃園市將活化明年4月完工

烏克蘭越境反攻：烏軍炸毀兩座大橋「準備建立緩衝區」，俄軍仍無法集結退敵

烏克蘭：炸毀俄羅斯庫斯克州第2座大橋

相關新聞

超載10公噸還超速！癱瘓忠孝橋司機受訓1個月 首次單飛就肇事

新北市三重區銜接忠孝橋的台一線高架道路，昨天清晨被1輛聯結車掉落的大型鋼柱撞毀隔音護欄及橋面，砸到橋下2輛汽車。洪姓司機...

曾獲國際鋼琴音樂大賽銀賞　新秀鋼琴師直播時突墜樓

去年獲得國際鋼琴大賽銀賞的新秀鋼琴師楊堤安，今天上午突然從土城住處墜落，救護人員獲報趕抵，發現楊男已無生命跡象，立即由救...

高雄少女半夜通訊中斷...同學覺怪 母找人驚見女兒墜樓

高雄市小港區今天凌晨發生墜樓事故，1名暑假後剛要上高中的林姓國中畢業生，與同學在社群通訊軟體聊天時突然中斷訊息，同學擔心...

影／疑路面有油漬 新店安祥路多名機車騎士連環摔

新北市新店區安祥路今天發生機車連環摔車意外，造成4名機車騎士受傷就醫，警方初步調查疑似路面有油漬引起，確實事故原因現由警...

新秀鋼琴師墜樓送醫不治 死前開直播網友急勸說

午驚傳在土城住處墜樓身亡。據了解，楊姓新秀鋼琴師上午在臉書社團開啟直撥彈鋼琴，不料楊男彈完關掉直播後竟突然墜樓。社區住戶...

疑天雨視線不佳 台南男深夜開車自撞玉井大橋身亡

台南市玉井區昨晚發生轎車疑疑似天雨路滑轉彎失控，車子自撞玉井大橋，駕駛經消防救護人員救出已無呼吸心跳，緊急送醫急救今凌晨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。