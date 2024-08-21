寺廟、教堂幫宣導 警政署邀24個宗教團體簽署反詐宣言
詐欺猖獗，警政署今邀24個宗教團體宣示反詐，透過宗教力量深入社區宣導。內政部長劉世芳說，公私協力，尤其具社會安定力量的宗教團體，利用宗教集會活動宣導，告訴信眾不要收到來路不明訊息就掏出錢。
「打詐新四法」上月公布施行，內政部指示警政署、宗教及禮制司邀宗教團體，結合宗教信仰力量強化社區反詐。24個宗教團體代表及打擊詐欺相關部會代表，今上午赴警政署出席「打詐新四法跨宗教同行」儀式，簽署反詐宣言。
劉世芳說，警方將與宗教團體利用宗教集會活動，無論教堂或寺廟協助宣導，她呼籲想要詐騙的人，不要破壞社會安定，詐騙不只有法律制裁，還會受到良心及宗教影響。
警政署說，詐欺違背宗教勸人向善、惜福惜緣宗旨，還有詐騙手法冒名公益團體騙取捐款，造成信徒誤信，透過宗教團體高度組織動員力，推廣防詐教育深入民眾日常生活。
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