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不滿阻投資「五行幣」 台中婦見警方到場一度氣炸

中央社／ 台中21日電

張姓婦人日前經網友介紹投資「五行幣」，到台中某銀行要匯款，行員發覺有異報案，員警到場張婦還責怪行員「太雞婆」，經警方出示相關詐騙案例宣導，才成功保住積蓄。

台中市警察局第一分局今天表示，繼中派出所巡佐巫財烈、警員李冠霆，於13日中午接獲中區自由路某銀行通報稱，有民眾疑似遭到詐騙，請警方到場協助。

57歲張姓婦人見警方到場，還怒罵行員，對銀行通報警方到場感到不解。經員警了解，張姓婦人日前在網路上看到網友分享投資虛擬貨幣「五行幣」資訊，認為可獲利，當天便前往銀行，準備臨櫃匯款新台幣28萬元，到對方指定的帳戶中。

因行員察覺有異，立即通報警方到場，張婦還不斷責怪行員「太雞婆」，經員警安撫婦人情緒，並出示「五行幣詐騙」相關案例，婦人起初不願相信，堅持要匯款投資，後續還是在員警與行員耐心勸說下，才成功勸阻婦人匯款，保住積蓄。

成功 詐騙

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