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影／與女友吵架氣不過 北巿生父竟將滿月男嬰棄置錢櫃門口

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

昨天深夜11時許，台北市SOGO錢櫃前發生離譜的嬰兒遺棄案件，在貓舍工作的24歲廖姓男子，因為和女朋友吵架，一氣之下就將出生才一個多月的兒子，從家中帶出門，隨後連同嬰兒車棄置在錢櫃門口，要在唱歌的女友自己下樓帶走兒子，隨後駕車揚長離去，但女友並沒有在錢櫃，男嬰躺在嬰兒車在錢櫃門口，無人陪伴近半小時，直到錢櫃報警，警方才緊急將男嬰送到醫院看護。

轄區敦南派出所指出，接獲報案有人棄置小孩在騎樓，立即派遣線上警力前往處置，到場後見一男嬰躺在嬰兒車內，周遭沒有父母在場，嬰兒先行由119救護人員送至國泰醫院，檢查後嬰兒無大礙，警方也同步通報北市家防中心。

警方循線追查嬰兒父親廖姓男子，確認他駕駛自小客車將嬰兒棄置忠孝東路四段騎樓，通知廖男到案說明，社工評估後，嬰兒暫時交付給廖男父母帶回家扶養，廖男暫時不得與小孩接觸，全案詢後依遺棄罪嫌函送台北地檢署偵辦，警方也將約談男嬰母親，釐清案情。

據了解，廖男與兒子生母是男女朋友，兩人並未結婚，昨晚吵架後，廖男一氣之下將家中兒子裝在嬰兒車後，開車到錢櫃門口，推嬰兒車到門口放置，隨後傳訊給在唱歌的女友，要她下樓領走兒子，警方到場時，到錢櫃也找不到男嬰母親，以致男嬰躺在人來人往的錢櫃門口近半小時，直到錢櫃人員發現不對勁，深夜竟有無人陪伴的男嬰在門口，趕緊報案。

廖姓男子因為和兒子生母吵架，將剛出生一個多月的兒子，棄置在台北市SOGO錢櫃門口後開車離去。記者廖炳棋/翻攝
廖姓男子因為和兒子生母吵架，將剛出生一個多月的兒子，棄置在台北市SOGO錢櫃門口後開車離去。記者廖炳棋/翻攝
廖姓男子因為和兒子生母吵架，將剛出生一個多月的兒子，棄置在台北市SOGO錢櫃門口後開車離去。記者廖炳棋/翻攝
廖姓男子因為和兒子生母吵架，將剛出生一個多月的兒子，棄置在台北市SOGO錢櫃門口後開車離去。記者廖炳棋/翻攝

嬰兒 錢櫃

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