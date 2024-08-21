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高雄少女半夜通訊中斷...同學覺怪 母找人驚見女兒墜樓
高雄市小港區今天凌晨發生墜樓事故，1名暑假後剛要上高中的林姓國中畢業生，與同學在社群通訊軟體聊天時突然中斷訊息，同學擔心她生意外，聯繫她母親，母親四處尋找不到她，竟發現她墜樓身亡，傷痛不已。
據了解，今天凌晨1時許，林姓少女（15歲）在通訊軟體，與同學聊天，透露心情，但同學也不知是何原因，後來通訊中斷，沒再發訊，同學覺得奇怪，傳訊給林母，說林姓少女站在頂樓很危險。
林母半夜看到訊息，去女兒的房間，卻不見女兒，上頂樓找人，竟發現女兒已經墜樓，躺在大樓樓下，趕緊下樓，驚見女兒已無氣息，傷心大哭，報警處理。
少女經救護車送醫急救，仍傷重不治。由於少女並無課業或感情困擾，與同學聊天時也未說原因，只是同學從字裡行間，覺得怪怪，後來中斷訊息，才趕緊聯絡她家人。
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