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台一線高架橋遭撞缺一角 侯友宜派178名警力疏散

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北市三重區銜接忠孝橋的台一線高架道路，昨清晨遭聯結車掉落的大型鋼柱撞毀隔音護欄及橋面，市府預估修復時間需2個月，橋上維持單線通行。新北市長侯友宜今說，已派178名警力在平面道路或匝道口交通疏散，雖然有一點堵塞，但跟平日比較起來差不多，目前交通穩定，盡快在2個月內修復完畢。

侯友宜今上午主持市政會議，會後受訪說，今天早上7點半他赴台1線高架橋視察路況，橋上原本2線道改為1線道，市府也不斷宣導替代道路，並派駐警力178名在平面道路與匝道口做好交通疏散，道路雖然有一點堵塞，但跟平常比較起來也差不多，顯見有很多的車輛，並沒有上到台一線高架橋。

侯指出，市府管制20噸以上大型車輛不能上高架橋，目前看起來交通穩定、順暢，橋面復原工作將盡快在2個月內搶修完畢。

新北市長侯友宜今上午主持市政會議。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今上午主持市政會議。記者劉懿萱／攝影
新北市三重區台一高架聯結車載運鋼構掉落釀禍，市府派178名警力在平面道路或匝道口交通疏散。資料圖，記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區台一高架聯結車載運鋼構掉落釀禍，市府派178名警力在平面道路或匝道口交通疏散。資料圖，記者曾伯愷／翻攝

高架橋

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