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超載10公噸還超速！癱瘓忠孝橋司機受訓1個月 首次單飛就肇事

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超載10公噸還超速！癱瘓忠孝橋司機受訓1個月 首次單飛就肇事

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區銜接忠孝橋的台一線高架道路，昨天清晨被1輛聯結車掉落的大型鋼柱撞毀隔音護欄及橋面，砸到橋下2輛汽車。洪姓司機到職、受訓才1個月，且明知超載、第一次單獨運送就肇事，公司曾姓負責人亦坦承疏失、會全權負責。

據了解，34歲洪姓司機剛到這家運輸公司任職、受訓僅僅1個月，公司只安排資深司機陪他跑過這條路線1次，便讓他第一次單獨開車運送大型鋼結構柱。前天下午洪男到桃園龍潭的鋼鐵廠，用鋼鍊將重量約36噸的鋼構柱綑綁上車。

該車法定載重（連車帶貨）限制為43噸，但實際過磅為53.27噸，洪男明知超重10.27公噸，仍硬闖自己不熟悉的路線，從龍潭上國道下五股交流道轉台一線高架道路，準備過忠孝橋到台北市雙子大樓建案工地。

而台一線高架道限速50公里，聯結車的行車記錄器顯示肇事前車速約60至70公里之間，但記錄器無法提供精確車速，僅可用於釐清肇責參考，無法據以逕行舉發。

警方昨天除開罰違規超重，並依公共危險罪嫌將洪姓司機移送法辦，另亦通知運輸公司曾姓負責人協助調查，他坦承司機的培訓不足，包括橋梁修復、橋下受損車輛的相關損失會全權負責，一定會處理到好，並對造成塞車等不便致歉。

大型鋼結構柱翻落撞毀隔音防護牆及橋面板約十五公尺，警方到場交管封閉事故路段清運。記者曾伯愷／翻攝
大型鋼結構柱翻落撞毀隔音防護牆及橋面板約十五公尺，警方到場交管封閉事故路段清運。記者曾伯愷／翻攝
一輛聯結車昨天清晨自撞新北市三重區台一高架道路隔音護欄，導致橋下2輛汽車受損。記者曾伯愷／翻攝
一輛聯結車昨天清晨自撞新北市三重區台一高架道路隔音護欄，導致橋下2輛汽車受損。記者曾伯愷／翻攝
洪姓司機載運大型鋼柱未繫妥致翻落，撞毀隔音防護牆及橋面板，警方依違反道交條例開罰，另依公共危險罪嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
洪姓司機載運大型鋼柱未繫妥致翻落，撞毀隔音防護牆及橋面板，警方依違反道交條例開罰，另依公共危險罪嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
洪姓司機昨天駕駛聯結車，掉落載送的大型鋼柱撞破台1線高架道路，警方將洪男依公共危險罪嫌移送法辦，新北地檢署複訊後諭知限制住居。記者曾伯愷／翻攝
洪姓司機昨天駕駛聯結車，掉落載送的大型鋼柱撞破台1線高架道路，警方將洪男依公共危險罪嫌移送法辦，新北地檢署複訊後諭知限制住居。記者曾伯愷／翻攝

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