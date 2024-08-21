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多元化計程車板橋闖紅燈迴轉 電動滑板車遭撞壓輪下全被罰
新北市40歲許男昨天上午駕駛計程車，行經板橋區民族路欲往民權路方向闖紅燈迴轉時，不慎撞上騎乘電動滑板車正穿越斑馬線的49歲丁男，還將滑板車壓在車輪下。丁男與許男發生口角進而爆發拉扯。警方獲報到場，對闖紅燈的許男及在道路上騎乘電動滑板車的丁男分別開立罰單，2人衝突及毀損部分則互不提告。
據了解，駕駛多元計程車的40歲許姓男子，昨天上午11時許開車行經板橋區民族路247巷口時，竟闖紅燈迴轉欲往民權路。此時49歲丁姓男子騎乘1輛貼滿小草的電動滑板車，行駛在行人穿越道要過馬路，許男發現後第一時間原本欲停車禮讓，但見丁男也跟著停下，許男於是繼續往前行駛，不料竟直接撞上騎乘電動滑板車的丁男，還將電動滑板車壓在車輪下。
丁男不滿遭撞立即衝上前與開車的許男理論，先強開許男車門不讓許男下車，雙方口角後，許男也不甘示弱將壓在輪下的電動滑板車丟到馬路中。不料此舉動瞬間激怒丁男，雙方又爆發推擠衝突。海山警方獲報到場，經詢問及調閱監視器後，立即對許男開出闖紅燈罰單，依法可處2700元罰款。而丁男在道路上騎乘電動滑板車也被開罰1200元。許男、丁男推擠衝突及毀損部分則互不提告。
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