國1北上楊梅段運豬車撞路肩大貨車 3隻小豬出逃...塞爆

由32歲林姓男子駕駛的運豬車今天上午行駛於國道1號北向73公里處，不慎撞上因故障緩慢行駛於路肩的大貨車，導致3隻小豬出逃，警方獲報到場立即協助抓豬，所幸無人受傷，雙方酒測值也為0，目前狀況已排除。

今上午5時55分許，林男駕駛運豬車於國1楊梅段外側車道，不慎碰撞疑因操作不當車輛故障緩慢行駛於路肩的黃男，導致林男車上豬隻受驚，3隻小豬出逃於國道車道。

警方獲報到場，立即防止小豬影響用路人，所幸無人受傷，2駕駛酒測值也為0，上午8時50分全線恢復正常通車，後續依規定處理。