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國1北上楊梅段運豬車撞路肩大貨車 3隻小豬出逃...塞爆

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

由32歲林姓男子駕駛的運豬車今天上午行駛於國道1號北向73公里處，不慎撞上因故障緩慢行駛於路肩的大貨車，導致3隻小豬出逃，警方獲報到場立即協助抓豬，所幸無人受傷，雙方酒測值也為0，目前狀況已排除。

今上午5時55分許，林男駕駛運豬車於國1楊梅段外側車道，不慎碰撞疑因操作不當車輛故障緩慢行駛於路肩的黃男，導致林男車上豬隻受驚，3隻小豬出逃於國道車道。

警方獲報到場，立即防止小豬影響用路人，所幸無人受傷，2駕駛酒測值也為0，上午8時50分全線恢復正常通車，後續依規定處理。

國道警表示，相關物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定開罰，處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，也將吊扣或吊銷駕照，如致生往來危險，將依公共危險罪嫌究辦。

32歲林姓載運豬隻駕駛今上午行駛於國道1號北向73公里處，不慎與34歲車輛故障的黃姓大貨車駕駛發生碰撞，導致3隻小豬出逃。記者翁唯真／翻攝
32歲林姓載運豬隻駕駛今上午行駛於國道1號北向73公里處，不慎與34歲車輛故障的黃姓大貨車駕駛發生碰撞，導致3隻小豬出逃。記者翁唯真／翻攝
32歲林姓載運豬隻駕駛今上午行駛於國道1號北向73公里處，不慎與34歲車輛故障的黃姓大貨車駕駛發生碰撞，導致3隻小豬出逃。記者翁唯真／翻攝
32歲林姓載運豬隻駕駛今上午行駛於國道1號北向73公里處，不慎與34歲車輛故障的黃姓大貨車駕駛發生碰撞，導致3隻小豬出逃。記者翁唯真／翻攝

國道 小豬 車道

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