聽新聞
test
0:00 / 0:00
國1北上楊梅段運豬車撞路肩大貨車 3隻小豬出逃...塞爆
由32歲林姓男子駕駛的運豬車今天上午行駛於國道1號北向73公里處，不慎撞上因故障緩慢行駛於路肩的大貨車，導致3隻小豬出逃，警方獲報到場立即協助抓豬，所幸無人受傷，雙方酒測值也為0，目前狀況已排除。
今上午5時55分許，林男駕駛運豬車於國1楊梅段外側車道，不慎碰撞疑因操作不當車輛故障緩慢行駛於路肩的黃男，導致林男車上豬隻受驚，3隻小豬出逃於國道車道。
警方獲報到場，立即防止小豬影響用路人，所幸無人受傷，2駕駛酒測值也為0，上午8時50分全線恢復正常通車，後續依規定處理。
國道警表示，相關物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定開罰，處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，也將吊扣或吊銷駕照，如致生往來危險，將依公共危險罪嫌究辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言