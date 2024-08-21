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汽車停路中央「駕駛下車購物」警判定不宜舉發 他見理由嘆：台灣交通已死

聯合新聞網／ 綜合報導

一名機車騎士行經台北市一處巷道時，看到一輛汽車違停在馬路中央，導致後方車輛必須違規跨越雙黃線才能通行。圖／擷自YouTube
一名機車騎士行經台北市一處巷道時，看到一輛汽車違停在馬路中央，導致後方車輛必須違規跨越雙黃線才能通行。圖／擷自YouTube
一名機車騎士行經台北市一處巷道時，看到一輛汽車違停在馬路中央，不僅無視其他用路人按下的喇叭聲，且還下車到藥局買藥，導致後方車輛必須違規跨越雙黃線才能通行，囂張行徑讓騎士決定向警方檢舉。沒想到警方看了行車紀錄器後，認為這起事件「不宜舉發」，給出的理由讓騎士感嘆「台灣交通已死」。

該名騎士在PTT發文表示，該起事件發生在8月11日下午2點多，他騎車行經台北市文山區羅斯福路五段一處巷道時，看到一輛汽車違停在路中央擋道，雖然當下有按喇叭，但是對方似乎不予理會，甚至「直接過馬路到對面藥局消費」。騎士無奈指出，自己往前通行的道路被擋住，加上也不能跨越雙黃線違規，只能繞道而行。

事後，該名騎士有向警方檢舉汽車駕駛違規事件，得到的回覆竟是「經檢視其附加影檔，惟無法明確顯示該車輛係屬併排臨時停車或併排停車行為，故本案違規事實認證上有爭議，以不宜舉發為宜」。騎士不滿表示，自己是向警方檢舉「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」，而非檢舉併排，認為明明駕駛有明確的違規事實，卻被警方判定「不宜舉發」，直呼「台灣交通已死」。

對此，不少網友紛紛替騎士打抱不平，「違法者才是政府心頭肉，我們守法的只是肉便器」、「現在警察都這樣，他們判斷邏輯就是只要還能通行，就不構成違停」、「你就檢舉錯了，應該要檢舉跨越雙黃線那台」、「你跨越雙黃線繞過去，他還可以檢舉你勒」、「唉…這就是我為什麼都不喜歡開進小巷子的原因」。

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