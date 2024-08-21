站路中不畏風吹日曬雨淋 張善政慰勉桃園績優交警義交

警察及義交執行交通疏導時，必須忍受道路空汙、噪音及烈日下雨等不良環境，堅守崗位積極調節車流，為了感謝辛勞，桃園市長張善政昨親自出席113年度桃園市民防總隊交通義勇警察大隊幹部訓練，慰勉績優交警義交。

桃園市今年舉辦「桃園燈會」、「 2024國際自由車環台公路大賽」及明年「台灣燈會」等大型活動及桃園市捷運各線、航空城等各項重大建設工程進行，尖峰時段車流增加，皆必須仰賴警（民）力進行疏導有效紓解車流，義交夥伴奉獻寶貴時間協助交通疏導。

為落實民防團隊編組，強化團體觀念，增進交通義勇警察專業知識，桃園市交通警察大隊大隊長李維振表示，針對交通指揮手勢、執勤技巧、交通事故處置及相關交通法令知識，皆聘請專業教官進行相關課程，了解各項民防及交通法規，建構熱誠、親切、服務優質形象及提升協勤能力。