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站路中不畏風吹日曬雨淋 張善政慰勉桃園績優交警義交

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

警察及義交執行交通疏導時，必須忍受道路空汙、噪音及烈日下雨等不良環境，堅守崗位積極調節車流，為了感謝辛勞，桃園市長張善政昨親自出席113年度桃園市民防總隊交通義勇警察大隊幹部訓練，慰勉績優交警義交。

桃園市今年舉辦「桃園燈會」、「 2024國際自由車環台公路大賽」及明年「台灣燈會」等大型活動及桃園市捷運各線、航空城等各項重大建設工程進行，尖峰時段車流增加，皆必須仰賴警（民）力進行疏導有效紓解車流，義交夥伴奉獻寶貴時間協助交通疏導。

為落實民防團隊編組，強化團體觀念，增進交通義勇警察專業知識，桃園市交通警察大隊大隊長李維振表示，針對交通指揮手勢、執勤技巧、交通事故處置及相關交通法令知識，皆聘請專業教官進行相關課程，了解各項民防及交通法規，建構熱誠、親切、服務優質形象及提升協勤能力。

張善政說，對於義交的各項裝備及福利，一向都非常重視與支持，包括義交勤務皮鞋、防曬透氣反光袖套、LED肩燈及LED電子哨音燈光指揮棒，都已配發使用，增進義交人員協勤安全及長時間執勤的舒適，活動中表揚績優交通警察李志堅等22名及績優交通義勇警察王振渝等70名，除對於交通工作貢獻卓著，也對於警察、義交人員執勤堅守崗位，積極協助交通疏導，表達最大敬意與感謝。

桃園市長張善政昨出席113年度桃園市民防總隊交通義勇警察大隊幹部訓練，慰勉績優交警義交。記者周嘉茹／翻攝
桃園市長張善政昨出席113年度桃園市民防總隊交通義勇警察大隊幹部訓練，慰勉績優交警義交。記者周嘉茹／翻攝
張善政表揚績優交通警察李志堅等22名及績優交通義勇警察王振渝等70名。記者周嘉茹／翻攝
張善政表揚績優交通警察李志堅等22名及績優交通義勇警察王振渝等70名。記者周嘉茹／翻攝

民防 警察

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