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彰濱風電工安意外／冰涼白霧中 工人狂奔逃命

聯合報／ 記者劉明岩簡慧珍游振昇／連線報導

彰化縣彰濱鹿港區海龍離岸風電陸域降壓站，昨天上午傳出鋼瓶內二氧化碳外洩，17人送醫。記者劉明岩／攝影
彰化縣彰濱鹿港區海龍離岸風電陸域降壓站，昨天上午傳出鋼瓶內二氧化碳外洩，17人送醫。記者劉明岩／攝影
彰化縣彰濱線西區海龍離岸風電陸域降壓站昨傳工安事故，工人事後談起餘悸猶存，送醫後依然驚魂未定，有人為撿回一命感到慶幸，也為生命危急的同事憂心。

「那時一團混亂。」獲救工人說，現場聽到鋼瓶有「爆炸聲」，接著白色氣體大量冒出，有人喊「爆炸了」，不知發生什麼事，慌忙跟著逃出來。

工人們說，鋼瓶內的二氧化碳儲存在零下一百多度，忽然外洩發出嘶嘶聲響，即使與常溫結合仍冰冷刺骨，逃生當下還覺得很冷，眾人在推擠下逃出。

曾姓、洪姓傷者說，第一時間現場沒人知道發生什麼事，忽然間四周瀰漫大量、非常冷的霧氣，有人當場倒下，被身旁的人拉起來；降壓站內視線不明，大家順著亮光跑到門口，有人沒留意樓梯當場摔倒，後面的人趕快扶起來，跌跌撞撞逃離。

逃出後，有人問「裡面還有人嗎？」被救起的工人大喊「有，有，有」，後續再有人衝向前協助救援，現場的情況一團混亂。

醫護轉述，有傷者在現場已陷入昏迷，被同事拉出來，到醫院時意識模糊，可能吸入過多二氧化碳，面對醫師詢問，直說「什麼都不記得了」。

消防人員說，鋼瓶的二氧化碳便於運輸以液化儲存，因碰撞外洩後汽化，才有乾冰煙霧情況。

同事 工人 爆炸

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